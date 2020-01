Primo Appuntamento, il programma di incontri di Real Time è pronto a ripartire da martedì 7 gennaio. Tra i partecipanti ci sarà anche Fulvio Amoruso, reduce dal divorzio con Federica a Matrimonio a Prima Vista. La conduzione del programma sarà affidata nuovamente a Flavio Montrucchio.

Su Real Time torna Primo Appuntamento: dopo il divorzio da Federica, Fulvio tenta con l'appuntamento al buio

Su Real Time torna Primo Appuntamento e, dopo il successo della scorsa stagione, le puntate saranno raddoppiate per questa quarta edizione.

La formula è semplice: due single si incontreranno per un appuntamento al buio in un ristorante e, al termine del primo appuntamento, dovranno decidere se continuare a frequentarsi o se le loro strade dovranno dividersi. Per partecipare al programma non ci sono limiti di età e non sono richieste particolari caratteristiche: probabilmente la chiave del suo successo risiede in questa varietà. Le storie che si susseguono sono sempre diverse e spaziano da situazioni divertenti ad altre più profonde.

Tra i partecipanti di quest'anno ci sarà anche Fulvio Amoruso, ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista. La storia di Fulvio e Federica è stata una delle più seguite dal pubblico, sebbene tra i due non sia mai scoccata la scintilla. Il ragazzo sembrava molto più aperto ad approfondire il rapporto con sua moglie, ma Federica è stata sin dall'inizio molto chiusa nella sua posizione. La loro storia è finita inevitabilmente in un divorzio e così Fulvio ha deciso di riprovare a cercare la sua anima gemella. Primo Appuntamento sarà l'occasione giusta per il bel single? Per il momento non si sa molto della sua nuova conoscenza: nel promo del programma televisivo Fulvio dà un bacio sulla guancia alla ragazza e questo potrebbe significare che il loro primo incontro andrà bene, ma è ancora presto per dirlo.

Primo Appuntamento: novità di quest'anno la cena con la famiglia

A condurre Primo Appuntamento ci sarà nuovamente Flavio Montrucchio, sempre pronto a mettere a proprio agio i cuori solitari che entreranno nel ristorante più romantico d'Italia. Una novità dell'edizione 2020 saranno gli "incontri straordinari" tra persone con un passato difficile che non vogliono smettere di cercare la propria metà. Inoltre ci saranno delle "cene doppie" a cui parteciperanno anche i familiari dei single e le "cene al bivio" in cui uno dei single dovrà scegliere tra due pretendenti con chi proseguire l'incontro. Sono previste anche delle sorprese, con ritorni di vecchi concorrenti, magari con qualche buona notizia. Ad affiancare Flavio Montrucchio, in sala ci sarà il Maître stellato, Alessandro Pipero. Quante coppie riusciranno a formarsi quest'anno?

Non resta che aspettare di seguire le puntate in prima serata su Real Time.