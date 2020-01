Una nuova ed emozionate puntata di Beautiful attende i numerosissimi fan domenica 26 gennaio su Canale 5. A partire dalle ore 14:00, i telespettatori vedranno come Liam reagirà alla notizia dell'avvenuta adozione della piccola Phoebe. Steffy infatti, ha concluso tutte le pratiche burocratiche ed è riuscita a coronare il sogno di dare una sorellina alla piccola Kelly. Liam quindi, parlando con la ex moglie, le confesserà il desiderio di voler fare da padre anche alla nuova arrivata, ignaro che la neonata sia in realtà proprio sua figlia Beth, sottratta con l'inganno da Reese.

Anticipazioni 26 gennaio: Liam vuole essere il padre di Phoebe

Molte novità caratterizzeranno il nuovo appuntamento di Beautiful in onda domenica 26 gennaio su Canale 5. Liam infatti, nonostante sia ancora in lutto per la perdita di Beth, deciderà di stare vicino a Steffy e alla bimba adottata dalla ex moglie, ignaro che la creatura sia proprio sua figlia Beth.

Reese intanto, grazie all'avvenuta adozione, avrà ottenuto il denaro necessario a ricoprire i debiti con gli strozzini, salvando di fatto la vita a sua figlia Zoe.

Liam invece, dopo aver tenuto tra le braccia Phoebe, avrà instaurato con la bimba un legame speciale e che lo indurrà a chiedere a Steffy la possibilità di essere una figura paterna anche per la nuova arrivata. Tra l'altro, il giovane Spencer vedrà in Phoebe una certa somiglianza con Kelly, nonostante le due bimbe non siano legate da parentela. Un fatto notato anche da Steffy, la quale però non darà peso alla cosa.

Beautiful, spoiler del 26 gennaio: Hope e Liam in crisi, lui si avvicina a Steffy

Mentre Steffy sarà al settimo cielo per l'arrivo in famiglia della piccola Phoebe, le cose tra Liam e Hope non andranno per il meglio, tanto che anche la famiglia Forrester sarà in pensiero per il loro matrimonio e non saprà come aiutarli. I due infatti, non riusciranno ancora capacitarsi della perdita della loro figlia Beth e staranno affrontando il dolore in modo diverso.

Mentre Hope si isolerà sempre più da tutti, Liam cercherà conforto in Steffy e nelle piccole Kelly e Phoebe. Tra i due ex coniugi vi è sempre stato un buon rapporto e l'arrivo della nuova neonata potrà essere per lo Spencer un modo per lenire in parte il dolore per la scomparsa di Beth. Sarà anche per questo motivo che fare il padre pure di Phoebe lo potrebbe aiutare a superare il difficile momento. Steffy sarà entusiasta della decisione dell'ex marito, mentre per Hope sarà sempre più in difficoltà, incapace di accettare il fatto di non essere riuscita a diventare madre.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful, in onda domenica 26 gennaio a partire dalle 14:00 su Canale 5.

