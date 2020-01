Ormai è guerra aperta tra Antonella Elia e Francesca Barra. Le due opinioniste de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti se ne stanno dicendo di tutti i colori. Dopo la stoccata di mercoledì scorso su Rete 4 da parte della giornalista ad Antonella per aver utilizzato appellativi offensivi nei confronti di Valeria Marini, è arrivata la piccata risposta dell'ex showgirl torinese. Proprio dopo la diretta di ieri sera del GF Vip 4, la cinquantaseienne si è lasciata andare a un duro sfogo contro la moglie di Claudio Santamaria per averle suggerito caldamente di abbandonare la casa più spiata d'Italia per trovare una soluzione al suo problema con le donne.

La giornalista, però, non è rimasta in silenzio e ha commentato lo sfogo della sua rivale tramite un post su Facebook.

Scontro a distanza tra Antonella Elia del GF Vip 4 e Francesca Barra

Dopo poche ore dalla chiusura della sesta puntata del GF Vip 4, Antonella Elia ha avuto ancora da ridire su Francesca Barra e questa volta non è stata leggera: "Adesso ho una nuova nemica. Dice che mi devono cacciare dal GF? Ma devono cacciare lei dall'albo dei giornalisti". Poi la torinese ha aggiunto: "Se mi richiamano al Chiambretti, deve avere davvero paura di me".

Poco più tardi, è intervenuta la giornalista di Policoro che ha replicato alla Elia tramite Facebook: "Antonella Elia tu per me non sei schietta o sincera. Ti devono togliere il microfono". Poi, Francesca Barra ha incitato Antonella a scusarsi con le donne dello spettacolo che ha offeso in questi ultimi giorni, tra cui anche Taylor Mega e Valeria Marini. Infine, la moglie di Claudio Santamaria ha concluso ricordando ad Antonella che non si spreca il dono della responsabilità di dire ciò che si pensa in televisione per minacciare il prossimo.

Insomma, che cosa accadrà? L'ex soubrette di Non è la Rai accetterà i consigli della collega? Chissà, potrebbe essere un'impresa piuttosto difficile conoscendo il carattere di Antonella, ma non si sa mai.

GF Vip 4, il pubblico di Twitter vorrebbe il confronto tra Antonella Elia e la Barra

Lo scontro a distanza tra Antonella Elia e Francesca Barra sta appassionando anche il pubblico di Twitter, che vorrebbe le due protagoniste di un confronto nella puntata del 31 gennaio 2020 del GF Vip 4.

"Antonella Elia vs Francesca Barra. Vi prego nella prossima puntata", ha commentato un utente. "Francesca Barra è la prossima che entrerà in casa per avere un confronto con Antonella Elia", ha scritto un altro in maniera piuttosto entusiasta. Insomma, sarà proprio la giornalista e opinionista de La Repubblica delle Donne a essere la prossima ospite della casa più spiata d'Italia? Tutto potrebbe accadere.

ANTONELLA ELIA vs FRANCESCA BARRA. Vi prego nella prossima puntataaaa ahahahah #GFVIP @alfosignorini — Giulia Gloria (@giuliagloria123) January 25, 2020