Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful riguardanti, in particolare, ciò che accadrà nella settimana che va da lunedì 20 domenica 26 gennaio. Su Canale 5, a partire dalle 13.40 circa, i fan potranno assistere all'incontro di Liam con la neonata adottata da Steffy, inconsapevole del fatto che si tratti della piccola Beth. Lo Spencer, quindi, terrà in braccio per la prima volta sua figlia e sentirà, sin da subito, un forte legame con lei. Intanto Taylor darà un anticipo in denaro a Reese, ma gli strozzini londinesi sembreranno non volersi accontentare della somma.

Anticipazioni al 26 gennaio: Reese è riuscito a far adottare Beth a Steffy

Il piano di Reese di far adottare la piccola a Beth a Steffy sembrerà andare a buon fine, grazie al prezioso aiuto di Flo che, nonostante abbia saputo la verità sulla neonata, continuerà a spacciarsi per la madre della bimba. L'incontro tra Flo e la figlia di Taylor avrà successo, tanto che Steffy sarà pronta a ricevere la neonata a casa sua. Sarà la stessa Florence a portare la creatura alla casa sulla scogliera, mentre la Forrester chiederà a Liam di passare, per conoscere quella che sarà, da ora in poi, la sorellina della piccola Kelly.

Nel frattempo, Taylor consegnerà a Reese, un anticipo di 50.000 dollari per l'adozione, che il dottore utilizzerà per ricoprire parte dei debiti contratti con gli usurai.

Liam tiene tra le braccia la sorellina di Kelly e se ne innamora

Emozioni e colpi di scena non mancheranno nemmeno nella nuova settimana di programmazione dove, Steffy vedrà realizzato il sogno di dare una sorellina alla piccola Kelly.

Liam invece, sarà ancora turbato per gli ultimi accadimenti e si confiderà con il fratello Wyatt. Nonostante ciò, lo Spencer accetterà l'invito della sua ex moglie e andrà a casa sua per conoscere la nuova arrivata. Nel corso delle nuove puntate quindi, Liam prenderà in braccio la neonata adottata da Steffy, inconsapevole che si tratti proprio di sua figlia Beth. Sin da subito, lo Spencer sentirà un particolare legame con la piccola e ciò renderà felice la Forrester.

Intanto Reese, riuscirà appena in tempo, ad impedire agli strozzini di far del male a Zoe, consegnando loro i 50.000 dollari ricevuti da Taylor, anche se sembrerà che i malviventi non si accontentino di tale somma.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 gennaio prossimi su Canale 5, dove si scoprirà anche la reazione di Hope in merito all'adozione. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.