La soap Il Paradiso delle Signore 4 è pronta a cominciare un'altra settimana, l'ultima di gennaio. I protagonisti della Milano degli anni '60 avranno ancora molte situazioni in sospeso da risolvere e la serenità tarderà ad arrivare. Nella puntata di lunedì, 27 gennaio, Roberta sarà in preda alla disperazione dopo aver appreso che Federico non potrà più camminare. Lo stesso stato d'animo persisterà nel ragazzo che prenderà una drastica decisione sul suo rapporto sentimentale con la Venere. Intanto, Gabriella informerà Vittorio dei problemi familiari di Bergamini, mentre Flavia affiderà ad Achille Ravasi il patrimonio di sua figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 27 gennaio: Federico vuole lasciare Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì, 27 gennaio, raccontano che la notizia della paralisi di Federico travolgerà la vita dei suoi cari. Roberta avrà bisogno di sfogarsi con le sue amiche perché la disperazione prenderà il sopravvento: il futuro che la aspetta sarà molto duro da affrontare e la ragazza proverà anche molto dispiacere per quello che dovrà affrontare il suo fidanzato. Intanto, Federico non riuscirà ad accettare la sua tragica situazione e ripenserà a tutti i progetti che aveva in serbo per il suo rapporto con Roberta, tra cui il viaggio insieme a Parigi.

Il giovane Cattaneo non si rassegnerà al fatto di dover sacrificare la vita della donna che ama e prenderà una drastica decisione: Federico penserà di lasciare Roberta.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 27 gennaio: Bergamini torna al Paradiso

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 27 gennaio rivelano che nella puntata di lunedì Gabriella parlerà con Vittorio Conti. La ragazza spiegherà all'imprenditore che i problemi di Cosimo Bergamini sono dovuti ad una grave difficoltà familiare che riguarda Delfina, sua madre.

Alla luce di quanto apprenderà dalla stilista, Vittorio deciderà di revocare il licenziamento di Cosimo, ritenendola una decisione immeritata da parte del fornitore. Nonostante Bergamini abbia fatto saltare il progetto di Expo '61, Conti riconoscerà la gravità delle motivazioni che hanno portato Cosimo a distrarsi e penserà di essere stato troppo duro con lui.

Nel frattempo, Flavia si accingerà a lasciare Milano, ma prima di partire vorrà sistemare la situazione economica della figlia.

La Brancia chiederà ad Achille Ravasi di occuparsi dei beni di sua figlia, in modo tale da evitare qualsiasi iniziativa da parte di Umberto. Affidando la procura all'avvocato, Flavia spererà di riuscire a proteggere Ludovica dalle mire dei Guarnieri.