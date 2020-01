Nuovi ed emozionanti episodi di Beautiful terranno compagnia ai fan della soap americana nella settimana che va dal 12 al 18 gennaio prossimi.

Su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40, i telespettatori potranno seguire le vicende legate alla scomparsa della piccola Beth la quale, come noto, non è morta, ma è stata rapita da Reese allo scopo di darla in adozione a Steffy e ricavarne del denaro. Un piano diabolico di cui tutti saranno al'oscuro, ma che avrà come conseguenza, la sofferenza di Hope.

La Logan infatti, faticherà a superare il lutto per la perdita della figlia e, a nulla, varranno gli sforzi di Liam per risollevarle il morale. La giovane avrà un duro scontro anche con Sally, dopo che la Spectra le porterà in dono un cucciolo di cane. Nel frattempo sembrerà andare in porto l'adozione della piccola che tutti credono essere la figlia di Flo.

Anticipazioni al 18/01: Hope ancora distrutta dal dolore, si scontra con Sally

Nelle prossime puntate della soap americana, le vicende saranno incentrate nuovamente sulla presunta morte di Beth e che avrà gettato Hope nella disperazione.

La Logan faticherà a superare il lutto, inconsapevole che la sua creatura in realtà è viva ed è entrata a far parte di un diabolico piano architettato dal dottor Reese.

Liam, per aiutare la moglie, la convincerà ad accettare la visita di Sally, la quale le porterà in dono un cucciolo di cane. Gli spoiler svelano però che, la Logan, non gradirà affatto il gesto e si scaglierà contro la Spectra, accusandola di voler utilizzare un cucciolo per farle dimenticare la figlia.

Trame 12-18 gennaio: Steffy decide di adottare la figlia di Flo

Un grande fraintendimento che fortunatamente verrà quasi subito chiarito e che culminerà con un abbraccio tra le due. Intanto Reese, in preda si sensi di colpa per il dolore causato a Hope e Liam, confesserà tutta la verità a Flo. I due, nonostante tutto, continueranno a portare avanti il piano che finalmente andrà in porto.

Steffy infatti, dopo aver incontrato quella che crede essere la figlia di Flo, deciderà di adottarla. Kelly quindi, avrà una sorellina, che la Forrester, come noto, intenderà chiamare Phoebe, proprio come la sorella gemella scomparsa tragicamente già da tempo. Come prenderà Hope la notizia dell'adozione da parte di Steffy?

Emozioni e intrighi, insomma, continueranno a farla da padrone anche nella nuova settimana di programmazione e che riguarderà in particolare gli episodi in onda da domenica 12 a sabato 18 gennaio. Si ricorda inoltre, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, che questi ultimi, sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.