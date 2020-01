Sono mesi che i telespettatori italiani - soprattutto telespettatrici - non vedono Can Yaman, l'attore turco la cui popolarità è esplosa nel nostro paese la scorsa estate grazie alla fiction - da noi proposta in formato soap - 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'. Il giovane vip tornerà sugli schermi del Belpaese sabato 11 gennaio 2020 come ospite internazionale della trasmissione 'C'è Posta per te'. Per la gioia delle fan Can ritornerà protagonista di un caso emozionante raccontato dalla conduttrice Maria De Filippi.

La conferma è arrivata dai video pubblicati sulle pagine social ufficiali dello show del sabato sera. Il Ferit Aslan di 'Bitter Sweet' è diventato un attore popolarissimo anche in Italia come protagonista della serie turca insieme all'attrice Özge Gürel e il suo successo è stato inaspettato. 'C'è posta per te' non poteva farsi sfuggire l'attore del momento che, tra le altre cose, parla anche l'italiano e si è distinto per la gentilezza e la grande disponibilità verso i fan.

Can Yaman, l'attore di Bitter Sweet ospite a C'è posta per te l'11 gennaio

Can Yaman è diventato in poco tempo uno dei nomi più noti della tv, amato da milioni di fan sia nel suo paese che in Italia dopo il successo riscosso da 'Bitter Sweet' nell'estate 2019 quando Canale 5 ha trasmesso la soap nei primo pomeriggio della stagione più calda dell'anno. La fiction ha conquistato una grande parte del pubblico specialmente quello femminile e Maria De Filippi ha deciso di puntare sul giovane attore per incollare gli italiani alla tv del sabato sera. Secondo le anticipazioni rilasciate sulle pagine ufficiali dei social, 'C'è posta per te' ospiterà nella prima serata dell'11 gennaio l'attore turco. Decidere di invitare Can nella famosa trasmissione della De Filippi, che negli anni ha ospitato numerose star internazionali, significherà ancora una volta andare incontro alle preferenze del pubblico e ottenere in questo modo maggiore attenzione da parte dei telespettatori.

Chi è Can Yaman: dalla carriera di avvocato al successo con Bitter Sweet

Maria De Filippi ospiterà nella prima puntata di 'C'è posta per te', sabato 11 gennaio 2020, Can Yaman, attore turco diventato molto popolare con la soap 'Bitter Sweet'. Ma chi è la giovane star che ha conquistato il cuore del pubblico italiano? Can è un attore trentenne nato ad Istanbul e figlio di un avvocato e di una professoressa. Dopo aver frequentato il liceo italiano ha studiato e si è laureato alla facoltà di Giurisprudenza dell'università Yeditepe, iniziando subito dopo la sua carriera di avvocato. Dopo aver preso lezioni di dizione e spinto dagli amici, ha iniziato ha provato a sfondare nel mondo dello spettacolo iniziando ad apparire nella tv turca nel 2014. Il vero successo è arrivato nel 2017 con 'Bitter Sweet' (in originale 'Dolunay') quando ha ottenuto il ruolo di Ferit Aslan e la popolarità della soap nel mondo lo ha consacrato a divo del momento.

Nel 2018 ha ampliato la sua fama grazie al ruolo del protagonista maschile della serie Erkenci Kuş. Ha ricevuto alcuni riconoscimenti per le sue interpretazioni e anche un premio dalla rivista GQ che lo ha eletto 'Uomo dell'anno 2019'.