Secondo appuntamento settimanale con i protagonisti del trono over di Uomini e donne. La puntata di oggi, mercoledì 8 gennaio, si aprirà con Valentina e la sua conoscenza con Erik, che non sta procedendo come lei sperava. Qualche problemino anche per Samuel, che sta uscendo con Arianna e Simonetta. Anche Barbara sta conoscendo due signori contemporaneamente, mentre Gemma accuserà Aurora di uscire solo con le "sue conoscenze".

Uomini e Donne, anticipazioni: problemi tra Valentina ed Erik

La puntata di oggi si aprirà con le lacrime di Valentina: a quanto pare le cose con Erik non procedono nel migliore dei modi.

Tra i due ci sarebbero evidenti problemi di comunicazione e la dama ci sarebbe rimasta, tra le altre cose, male perché il giorno del compleanno, il cavaliere le avrebbe fatto gli auguri con un semplice messaggio al telefono, senza chiamarla.

Samuel, invece, ha iniziato una conoscenza con Arianna e Simonetta e soprattutto con quest'ultima sarebbero sorti dei problemi, al punto tale che la dama mostrerà a Tina Cipollari alcuni messaggi presenti sul suo cellulare. Anche Barbara sta vedendo due uomini, Pasquale e Amedeo, anche se la conoscenza è avvolta ancora da molti dubbi.

Battibecchi in studio, invece, tra Gemma e Aurora. La Galgani accuserà la dama di uscire "solo con quelli che conosco io". La dama controbatterà le accuse dicendo: "Abbiamo gli stessi gusti". Come andrà a finire? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.