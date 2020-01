Le vicende che riguardano Thomas Forrester saranno ancora il perno in cui ruoteranno le trame di Beautiful, nelle puntate che andranno in onda negli Stati Uniti da oggi, lunedì 6, a venerdì 10 gennaio. Il giovane Forrester non si darà per vinto: dopo il confronto avuto con Liam, in merito a Hope, deciderà di attuare un piano per riconquistare la giovane Logan. Per farlo, però, dovrà "usufruire" di sua sorella: Thomas, infatti, cercherà di manipolarla, al fine di raggiungere il suo scopo. Intanto Liam chiederà a Hope di sposarlo, ma a una condizione: rinunciare all'affido congiunto di Douglas.

Beautiful, anticipazioni Usa: Liam pone un ultimatum a Hope

Thomas ha ancora intenzione di conquistare Hope e ad accorgersene non è stato solo Liam, ma anche Shauna. Il giovane Forrester, venuto a conoscenza di ciò, la prega di tacere e la invita a spostare la sua attenzione verso un altro obiettivo: conquistare Ridge.

Zoe, invece, è totalmente conquistata da Thomas, al punto tale da considerarlo il suo fidanzato. Il ragazzo, invece, è ancora innamorato di Hope e Liam si rende conto che la Buckingham è stata solamente manipolata dal giovane Forrester per i suoi sporchi obiettivi.

Visti i sentimenti di Zoe, Liam crede che la ragazza non possa più essere obbiettiva nel suo giudizio in merito al comportamento di Thomas. in più teme che la ragazza possa solo diventare una nuova vittima del giovane Forrester.

Sempre Liam, intanto, fa la proposta a Hope e la pone davanti a un ultimatum: per convolare a nozze deve rinunciare all'affido condivisa con Thomas del piccolo Douglas. La ragazza non può far altro che prendere una decisione, ma la sua scelta potrebbe costarle veramente tutto.

Thomas cerca, ancora, di sabotare il matrimonio di Brooke e Ridge

Thomas verrà a sapere dell'ultimatum di Liam nei confronti di Hope. Il ragazzo pensa che tutto questo possa giocare a suo favore, per riconquistare il cuore della giovane Logan. Per questo, per cercare di raggiungere il suo obiettivo, decide di manipolare sua sorella Steffy.

Quest'ultima, intanto, riceve un invito per un appuntamento da parte di un uomo. Tale persona è Oli Green, un nuovo personaggio che ha fatto il suo ingresso nella soap durante l'episodio andato in onda negli Stati Uniti il 3 di gennaio. La ragazza, nonostante abbia finora pensato che suo fratello si fosse messo dietro alle spalle le vicissitudini con Hope, decide di confrontarsi con Thomas, in merito anche alla discussione che c'è stata con Liam. Anche Ridge, che ha sempre creduto nelle buone intenzioni del figlio, è convinto che Steffy debba stare dalla parte di Liam.

Le cose tra Brooke e Ridge, invece, procedono per il meglio e la Logan non vede l'ora di accogliere nuovamente Ridge a casa. La cosa non troverà d'accordo Thomas, che in ogni modo proverà a soppiantare il lieto fine tra Brooke e suo padre.