Gli spoiler americani della puntata del 24 dicembre di Beautiful, rivelano ancora i dubbi che aleggiano attorno alla figura di Thomas Forrester. Brooke è convinta che il ragazzo sia interessato a Zoe solo per convenienza, mentre Steffy spera che il fratello stia realmente cambiando. Carter, invece, ha delle incertezze in merito al ritorno della Bunckingham alla Forrester Creations: non capisce come Steffy possa essere stata tanto indulgente nei confronti della ragazza.

Beautiful, anticipazioni: Brooke convinta che Thomas sia ossessionato da Hope

Brooke ha un confronto con Hope in merito alla decisione di quest'ultima di lavorare insieme a Thomas. La madre non è propriamente concorde in merito a tutto ciò, ma la figlia le rivela che non avrebbe potuto fare altrimenti in previsione della sfilata di moda. Nonostante tutto, Thomas rimane sempre un ottimo designer e le sue idee si adattano perfettamente alla sua linea. Brooke non è fermamente convinta che a Thomas sia passata l'ossessione per Hope, ma quest'ultima pensa che le cose stiano cambiando visto che il giovane Forrester si sta interessando a Zoe.

Per Brooke l'interesse per quest'ultima è semplice "convenienza". Di differente opinione è la figlia, che apprezza il fatto che il ragazzo stia cercando di rifarsi una vita con una donna che non sia lei. Le rassicurazioni di Hope non fanno cambiare idea alla Logan, che si chiede su Thomas e Zoe: "Vedremo a che punto arrivano".

Intanto il giovane Forrester in ufficio, in lontananza, ha assistito alla chiacchierata tra Steffy e Zoe, domandosi che cosa si siano dette le due donne. Zoe gli rivela che la sorella era solo curiosa di sapere come procedessero le cose tra loro e che le ha anche rivelato che con lui c'è stato un bacio. Al ragazzo interessa poco la questione e alla fine si scambia nuovamente un bacio con la Bunckingham.

Carter dubita dell'indulgenza di Steffy su Zoe

Il ritorno alla Forrester Creations di Zoe fa sorgere qualche dubbio su Carter.

Quest'ultimo non riesce a capire come Steffy possa essere stata tanto indulgente nei confronti della ragazza. L'uomo chiede anche a Zoe delle spiegazioni in merito al rapporto che si è creato con Thomas, la ragazza gli spiega che stanno semplicemente dimostrando che sono cresciuti e non sono più quelli di una volta. Anche Hope è interessata a ciò che sta accadendo tra Thomas e Zoe: vuole sapere se tra loro c'è qualcosa di serio.

Thomas, nel mentre, convoca una riunione di famiglia e tutti si chiedono il motivo di tale decisione. Al suo arrivo il giovane Forrester vuole semplicemente esprimere tutta la sua gratitudine alla sua famiglia e ovviamente a Hope. Steffy, preoccupata che il fratello sia ancora ossessionato dalla giovane Logan, è convinta che il ragazzo non sia veramente pronto a lavorare al suo fianco.

Per Steffy i confronti sono molteplici, infatti anche Brooke discute con lei in merito al reintegro nella Forrester Creations di Zoe. Steffy le spiega che le cose sono ben diverse da come appaiono, infatti la Bunckingham è stata assunta solamente, con la complicità di Liam, per fare da "spia" a Thomas, visto i dubbi che i due nutrono sul ragazzo. Steffy spera che il fratello stia realmente cambiando, mentre per Brooke il ragazzo nasconde ancora un'ossessione per Hope.