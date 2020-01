A Cinecittà è tutto pronto: la casa del Grande Fratello Vip aspetta solamente i nuovi concorrenti della versione celebrity del reality. Per la prima volta il programma sarà condotto da Alfonso Signorini, affiancato da una coppia esplosiva di opinionisti tutta nuova, composta da Wanda Nara, la moglie del famoso calciatore Icardi, e dal cantante Pupo. In queste ore sono stati ufficializzati altri nomi di concorrenti che prenderanno parte a questa quarta stagione del reality targato Mediaset. È notizia di poco fa quella lanciata da TvBlog: l’autorevole fonte è venuta a conoscenza di altri due probabili nomi.

Stiamo parlando di Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Entrambi hanno partecipato alla prima storica edizione del programma e sarebbero pronti a mettersi nuovamente in gioco tra le mura che li ha ospitati 20 anni fa.

Quattro concorrenti storici potrebbero tornare al Grande Fratello Vip

Sempre secondo TvBlog, in totale quattro dovrebbero essere i nomi pescati dalle vecchie edizioni del Grande Fratello: tutti ricordano Sergio Volpini, soprannominato dalla Gialappa's ‘Ottusangolo’e Salvo Veneziano noto come ‘pizzaiolo’.

Proprio questo non ha mai lasciato il mondo della televisione, in quanto è molto spesso presente nei programmi di Barbara D’Urso, in particolare Pomeriggio 5, per parlare della sua professione. Oggi il siciliano è diventato un imprenditore di successo ed è titolare di una catena di circa 19 pizzerie. Il famoso ‘Ottusangolo ha vissuto 10 anni all’estero per lasciarsi alle spalle proprio questa etichetta che gli era stata attribuita a causa del suo comportamento all’interno della casa. Gli altri due concorrenti dovrebbero essere Patrick Ray Pugliese, divertente concorrente della quarta edizione, quella vinta da Serena Garitta, e Pasquale Laricchia, che ha preso parte a quella precedente, con la romana Floriana Secondi e Luca Argentero.

L’attrice Licia Nunez decima concorrente ufficiale del GF Vip

Se i nomi lanciati da TvBlog sono solo ancora ipotetici (da parte del reality non è arrivata nessuna conferma o smentita), prenderà veramente parte al reality Licia Nunez. L’attrice è nota per aver recitato in tante fiction di successo targate Mediaset, come Vivere o le Tre Rose di Eva. La notizia della sua partecipazione ha lasciato sorpresi tutti, in quanto il suo nome non era mai uscito tra quelli papabili all’ingresso in casa. La donna avrà sicuramente molto da dire nel loft di Cinecittà, dove si troverà a convivere con personalità eccentriche e molto forti. Il Grande fratello vip inizierà mercoledì 8 gennaio, con un raddoppio solo dopo due giorni. Pare, infatti, che l’ingresso dei concorrenti avverrà tra mercoledì e venerdì prossimo.