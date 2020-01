Ieri sera e questa mattina i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 4 si sono lasciati andare a confessioni piuttosto scottanti riguardo alle loro esperienze amorose passate. La protagonista di questa chiacchierata è stata soprattutto Clizia Incorvaia che ha raccontato la sua burrascosa relazione con Francesco Sarcina, rispondendo alle domande di Paolo Ciavarro. Inoltre, la bella influencer bionda ha confessato che desiderava un uomo ben diverso dal suo ex marito, soprattutto dal punto di vista culturale.

Una confidenza, quella di Clizia, che ha lasciato di stucco i suoi compagni d'avventura.

Clizia racconta la sua storia d'amore con Sarcina al GF Vip 4

Nella casa del Grande Fratello non ci si stanca mai di parlare d'amore, e per alcuni inquilini è anche un modo per conoscersi di più. Clizia Incorvaia ha dichiarato che per lei l'amore è irrazionalità, nonostante abbia ammesso di seguire uno schema ben preciso in fatto di partner ideali, che però ha iniziato a svanire quando ha conosciuto il suo ex marito, Francesco Sarcina.

"Mi ero promessa di scegliermi un uomo dall'importante background culturale, mi dicevo "Il mio deve essere un uomo super colto" e alla fine sono finita con uno che aveva soltanto la terza media" ha dichiarato Clizia, lanciando una frecciatina all'ex marito.

Le frecciatine della bella influencer nei confronti del frontman de Le Vibrazioni non sono terminate qui: "Anche mia madre me l'ha detto. Ma proprio tu che avevi lo schema del principe azzurro poi ti sei presentata con il Corsaro Nero?". Poi, Clizia ha espresso la sua riguardo al sentimento dell'amore: "L'amore è raziocinio e ne hanno scritto anche pensatori, poeti e scrittori, ma l'amore è totalmente raziocinio e non è spiegabile". Però, è intervenuto un Michele Cocuzza un po' perplesso che le ha detto: "Credi che l'amore sia solo testa?".

Infine, l'influencer ha risposto: "No, ho sbagliato. Intendevo l'esatto contrario, volevo dire irrazionale".

Sarcina e Incorvaia: l'amore, la crisi e il presunto tradimento

Clizia Incorvaia, classe 1986, è una web influencer, modella e speaker radiofonica. Ha raggiunto la popolarità dopo la storia d'amore con il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, dal quale ha avuto la piccola Nina nata nel 2015. I due si sono conosciuti nel 2011, ma l'amore è sbocciato due anni più tardi, dato che lei era già impegnata in un'altra relazione. Nel 2015 Clizia e Francesco si sono sposati e l'anno successivo hanno partecipato a Pechino Express 5 - Le civiltà perdute, formando la coppia de "I Coniugi".

Nel 2018 sono giunte le prime voci di crisi tra dei due, fino ad arrivare alla rottura definitiva che ha aizzato una grande bufera mediatica.

La donna, infatti, sarebbe protagonista di un presunto triangolo amoroso: stando alle dichiarazioni di Sarcina, Clizia lo avrebbe tradito con il suo migliore amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio. Ben diversa invece la versione di Clizia, la quale ha ammesso che ci sarebbe stato un semplice un bacio con Scamarcio dopo la rottura con Sarcina.