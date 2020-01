Prosegue l'appuntamento con le novità su Don Matteo 12, la serie tv arrivata alla sua dodicesima stagione sulla tv di Stato. Le anticipazioni della seconda puntata, trasmessa il 16 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Ines sarà accolta da Pippo e Natalina in parrocchia. Sofia, invece, si avvicinerà sempre di più a Jordi, un ragazzo ribelle che aspira a frequentare un corso di danza per diventare un ballerino professionista.

Ines giunge nella parrocchia di Don Matteo, Sofia aiuta a Jordi

Le trame di Don Matteo 12, riguardanti la seconda puntata in onda giovedì 16 gennaio 2020 su Rai 1 tornano a sorprendere i fan della Serie TV.

Nel dettaglio, l'attenzione sarà puntata sulla piccola Ines (Aurora Menenti), una bambina con un passato difficile alle spalle, che ha vissuto fino a questo momento insieme alla sua adorata nonna. Peccato che quest'ultima inizi ad avere dei problemi legati all'età, tanto da non potersene più occupare. L'anziana donna, a questo punto, deciderà di lasciare la figlia di Sergio La Cava nelle mani del prete di Spoleto, sebbene a malincuore. Il simpatico prelato in bicicletta, infatti, le aprirà le porte della sua canonica, come aveva già fatto con Sofia.

A tal proposito, la ragazza vivrà dei momenti critici legati all'adolescenza.

Nel corso del secondo appuntamento, Sofia (Maria Sole Pollio) si avvicinerà ad un suo nuovo compagno di scuola, un certo Jordi, interpretato dall'attore Pasquale Di Nuzzo. Un ragazzo, emarginato da tutti, che catturerà le simpatie dell'ospite della parrocchia di Spoleto. A tal proposito, la giovane si prenderà cura del nuovo arrivato, tanto da farlo uscire dall'emarginazione, in cui gli amici lo hanno rilegato. Da questo nascerà un'amicizia, che forse si tramuterà in qualcosa di più.

Sergio La Cava torna a Spoleto

Gli spoiler di Don Matteo 12, incentrati sulla puntata del 16 gennaio 2020 denominata "Non nominare il nome di Dio invano", annunciano importanti novità. Nel dettaglio, a Spoleto tornerà Sergio La Cava (Dario Aita) dopo aver passato sei anni in carcere.

Qui, il giovane trentenne dall'aria misteriosa dimostrerà di avere un conto in sospeso con qualcuno, tanto da finire ancora una volta nei guai. Inoltre, il suo arrivo metterà in crisi ulteriormente il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), impegnata a risolvere casi difficili con la complicità del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), che anche questa volta l'aiuterà sia sul lavoro che nel campo sentimentale. In attesa di vedere l'appuntamento in Tv, si ricorda che le repliche della dodicesima stagione della fiction sono visibili in streaming su "Rai Play".