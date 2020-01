Il Grande Fratello Vip 4 sta per aprire i battenti: i riflettori sulla casa più spiata d'Italia si accenderanno il prossimo 8 gennaio 2020. Tra poche ore i 18 inquilini di quest'edizione verranno separati dai propri affetti per immergersi in una nuova realtà, per questo motivo Clizia Incorvaia ha dato adito ad un piccolo sfogo sui social.

L'influencer nei mesi scorsi è finita al centro del Gossip per la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina. La donna dall'unione con il cantante de Le Vibrazioni ha avuto una bambina di 4 anni che si chiama Nina.

Mamma e figlia non si sono mai separate per un lungo periodo, per questo la futura inquilina del reality-show teme il distacco dalla sua bambina.

La dedica della Incorvaia alla sua bambina: 'Mi hai già dato la vittoria più preziosa'

Clizia Incorvaia attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che la ritrae in compagnia della piccola Nina. L'influencer nei confronti della sua bambina ha utilizzato delle parole al miele: "La prova più difficile, l'unica che temo, è quella di separarmi da te." La Incorvaia ha precisato di non avere alcuna paura per le cose che accadranno all'interno della casa di Cinecittà.

Poi ha aggiunto: "Come andrà non mi spaventa, perché la vita mi ha già dato la vittoria più preziosa: te, angelo mio".

In poco tempo la dolce dedica della gieffina ha conquistato il web. Tra i vari commenti arrivati sotto lo scatto postato da Clizia Incorvaia, c'è da segnalare quello di Rita Rusic. La produttrice, anche lei concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha fatto sentire il suo sostegno alla sua coinquilina. La Rusic nel commento ha dichiarato che sarà difficile per una mamma separarsi dalla proprio bambina. Poi ha pubblicato un cuore rosso indirizzato alle due.

GF Vip 4: i 18 concorrenti

Il cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4 è al completo. Alfonso Signorini ha cercato di inserire all'interno della casa di Cinecittà dei concorrenti con delle personalità piuttosto forti.

Faranno parte del reality: Antonella Elia, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Andrea Montovoli, Fabio Testi, Licia Nunez, Fernanda Lessa, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Risa Rusic, Clizia Incorvaia, Carlotta Maggiorana e Antonio Zequila. A questi vip si uniranno quattro concorrenti delle edizioni passate del GF Nip: Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini.

Il cast è davvero ricco e vario, ma sui social non sono mancate delle polemiche. Alcuni affezionati del reality-show hanno accusato il conduttore di aver ingaggiato degli inquilini poco giovani. Chissà se Alfonso Signorini riuscirà nell'intento di far ricredere i telespettatori più giovani.