Daniele Dal Moro si è ufficialmente seduto sul Trono Classico di Uomini e donne. La notizia sta facendo molto discutere e non è si astenuta dal lanciare una stoccata al suo ex anche Martina Nasoni. Daniele e Martina hanno condiviso l’esperienza al Grande Fratello 16. Una volta terminato il reality-show di Canale 5, i due hanno intrapreso una relazione al di fuori del programma, ma le cose non sono andate bene. La stessa vincitrice del GF, in un'intervista, aveva riferito di aver capito che lei ed il veronese non sono fatti l’uno per l’altra.

Martina lancia una frecciatina a Daniele

Martina Nasoni, come tante persone, ha commentato la notizia della conquista dell'ambita poltrona rossa da parte di Daniele Dal Moro. La giovane, attraverso il suo profilo Instagram, ha lanciato una frecciatina al suo ex coinquilino della casa del Grande Fratello, usando parole tutt’altro che al miele: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”. Con questa frase di Luigi Pirandello, la ‘ragazza dal cuore di latta’ sembra lanciare una stoccata proprio all’imprenditore veronese, alludendo a lui come a una persona dai mille volti.

Le parole della giovane hanno trovato il sostegno dei tanti fan. In molti non hanno apprezzato la partenza 'in quarta' da parte del tronista all’interno del dating-show. Il post di Martina ha ottenuto tantissimi commenti: “Quando usi il cuore vero, non riuscirai a distinguere la maschera dal volto”. Altri utenti, invece, hanno constatato che per la Nasoni sia stato meglio perdere uno come Daniele.

Nel frattempo i nostalgici della coppia Nasoni-Dal Moro avevano già sognato un ritorno di fiamma tra i due. A smentire i pettegolezzi ci ha pensato direttamente la vincitrice del GF 16. Tramite un commento sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, Martina Nasoni ha dichiarato che non scenderà mai le scale del dating show per corteggiare il veronese.

Domande piccanti tra Daniele e la corteggiatrice

Dopo l’ufficialità di Daniele Dal Moro in veste di tronista, il Vicolo delle News ha fornito le prime anticipazioni in merito all'esordio del ragazzo a Uomini e Donne. Stando a quanto riferito dalla talpa del portale, il giovane è partito subito in quarta. In occasione del primo speed date con una delle corteggiatrici, i due hanno parlato di argomenti piccanti. Nello specifico la ragazza ha chiesto a Dal Moro se le voci riguardanti la sua sfera intima fossero vere. Inoltre, la corteggiatrice ha chiesto al tronista se fosse un "bello che non balla".

Intanto, il nuovo percorso di Daniele a Uomini e Donne è stato commentato in modo negativo anche da Gennaro Lillio. Il modello partenopeo sul proprio account social ha postato un video in cui dipinge l’ex gieffino come una persona falsa.