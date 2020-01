Daniele Dal Moro potrebbe essere uno dei nuovi tronisti del Trono Classico di Uomini e donne. Stando ad alcune voci divulgate dal Vicolo delle News, il giovane veronese potrebbe prendere il posto di Giulio Raselli.

Daniele si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello Nip. Inoltre, il giovane è stato protagonista di un tormentato tira e molla con Martina Nasoni.

Semmai Dal Moro dovesse approdare negli studi del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi, non sarà la prima volta.

Daniele infatti, quando si trovava all'interno della Casa di Cinecittà ha riferito ai suoi coinquilini di essere sceso dalle scale per un appuntamento al buio, in occasione del trono di Sonia Lorenzini. Tuttavia, lo stesso Daniele aveva confessato di aver abbandonato il programma dopo la prima puntata.

Lo spiffero del Vicolo delle News

Secondo il Vicolo delle News, Daniele Dal Moro sarebbe in pole position per salire sull'ambita poltrona rossa. Secondo il portale da qualche giorno a questa parte, l'imprenditore veronese avrebbe iniziato a seguire degli agenti Mediaset.

Inoltre, l'ex gieffino avrebbe annullato la sua presenza ad un evento in programma il 13 gennaio 2020.

Nel comunicato ufficiale non sarebbe stati svelati i motivi della mancata presenza di Daniele Dal Moro, ma si parlerebbe di impegni contrattuali televisivi. Proprio quest'ultimo indizio lascerebbe pensare che il veronese sia il prossimo tronista, poiché è vietato ai ragazzi e alle ragazze sedute sulla sedia rossa effettuare delle serate.

Per sapere se il bel veronese prenderà o meno il posto di Giulio Raselli, bisogna aspettare la registrazione del Trono Classico in programma probabilmente per giovedì 9 gennaio.

Dal Moro possibile tronista: web spaccato

Un'ipotetica ascesa di Daniele Dal Moro sul trono di Uomini e Donne sta già facendo discutere l'opinione pubblica. Alcuni telespettatori del programma hanno puntato il dito contro la redazione: l'accusa sarebbe quella di scegliere sempre dei personaggi già conosciuti nel mondo dello spettacolo.

Altri utenti invece, avrebbe attaccato direttamente Daniele Dal Moro. Il veronese è stato preso di mira per alcune affermazioni del passato. L'ex gieffino avrebbe sempre snobbato la notorietà, dunque un suo ruolo da tronista stonerebbe con quanto dichiarato.

Al contrario Daniele potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Maria De Filippi e degli autori del programma, proprio per il suo caratterino. Nei mesi scorsi invece, le voci dei rumors parlavano di un possibile ruolo da tronista per la vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni.