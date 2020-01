Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello 16, salirà sul Trono Classico di Uomini e donne. Una notizia che ha colto di sorpresa un po' tutti, compresi i suoi ex inquilini che hanno condiviso con lui l'esperienza al reality-show di Canale 5: il commento più duro è arrivato da Gennaro Lillio. Durante l'esperienza al GF, Daniele ha intrapreso una conoscenza con Martina Nasoni, ma dopo che i due avevano deciso di rompere definitivamente, era stata ipotizzata un'ascesa della 'ragazza dal cuore di latta' sull'ambita poltrona rossa.

Tale voce era stata commentata in modo negativo proprio dal giovane imprenditore. Per questo motivo Gennaro Lillio, dopo essere venuto a conoscenza della nuova avventura del veronese, ha espresso il proprio malcontento.

Gennaro Lillio duro su Daniele Dal Moro: 'Non posso gioire che tu sia sul trono'

Gennaro Lillio al termine del Grande Fratello 16 ha stretto una bella amicizia con Martina Nasoni. Purtroppo, però, in più occasioni il loro rapporto è stato oggetto di discussione: alcuni fan hanno sempre ipotizzato che tra i due gieffini vi fosse del tenero, ma il pettegolezzo non ha mai trovato un riscontro veritiero.

Il modello partenopeo, dopo aver appreso che il veronese salirà sul trono di Uomini e Donne, è sbottato sui social. Attraverso un video pubblicato su Instagram Gennaro ha detto: "Caro Daniele Dal Moro, visto che non hai fatto altro che criticare Martina riguardo U&D, l'amicizia con me, mettendo in dubbio, criticandola, facendo spesso storie o battutine nei suoi confronti, io oggi non posso gioire del fatto che tu sia sul trono". La critica nasce dal fatto che Dal Moro ha sempre riferito di non essere interessato alla visibilità.

Infine, Lillio ha rivelato di essere felice che la sua amica Martina si sia allontanata da lui: "Sei un falso, sei un'ipocrita, sei una persona meschina, una persona viscida".

Martina Nasoni non corteggerà Daniele

Dopo la notizia che Daniele Dal Moro siederà sulla poltrona rossa di Uomini e Donne, alcuni telespettatori si sono chiesti se Martina Nasoni possa scendere le scale per corteggiare il suo ex inquilino.

A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata: la vincitrice del Grande Fratello 16, attraverso un commento pubblicato sulla profilo Instagram del Trono Classico, ha risposto con un netto "Mai".

Dunque tutti coloro che già sognavano un "ritorno di fiamma" tra i due ex gieffini dovranno ricredersi. La Nasoni sembra aver messo chiuso con Daniele Dal Moro, d'altronde in una passata intervista radiofonica la giovane aveva dichiarato di aver capito che lei e il veronese non sono fatti l'uno per l'altra.