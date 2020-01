A poche ore dalla seconda puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale sarà svelato il suo "destino" nel programma, Serena Enardu si è lasciata andare a dichiarazioni inaspettate sull'ex fidanzato. Nel daytime che è stato mandato in onda su Canale 5 il 10 gennaio, la sarda ha ammesso di essere ancora innamorata di Pago, di volere un'altra chance da lui e di temere un suo eventuale avvicinamento nella Casa con qualcun'altra.

Serena ama ancora Pago: l'ammissione poco prima della seconda diretta

Tra poco, ovvero nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini svelerà il risultato del televoto al quale è stata sottoposta Serena Enardu in questi giorni. "Vuoi che resti nella Casa?", è questa la domanda che è stata fatta ai telespettatori mercoledì scorso, dando soltanto a loro la possibilità di decidere se la donna potrà avere oppure no un confronto chiarificatore con Pago davanti alle telecamere.

La sarda vive da due giorni in una zona poco confortevole della Casa e, di tanto in tanto, può vedere su un monitor cosa fa e dice il suo ex compagno, che è all'oscuro di tutto quello che sta accadendo.

Nel dayitme del reality che è stato mandato in onda poco fa, venerdì 10 gennaio, Serena si è lasciata andare a dichiarazioni al miele nei confronti di Pacifico, confermando tutto quello che ha detto lui il giorno prima chiacchierando con i compagni d'avventura.

"Sì, sono ancora innamorata di lui. Mi manca in tutto, anche nelle piccole cose. Sono certa che il nostro rapporto meriti un'altra possibilità", ha sostenuto con le lacrime agli occhi e la voce tremante la Enardu.

Stasera la decisione del pubblico su Serena e Pago

Un'altra cosa interessante che ha detto Serena nel confessionale, è quella sull'eventuale interesse che Pago potrebbe provare per qualcuna delle donne del cast; la Enardu, infatti, ha fatto sapere di temere parecchio un possibile avvicinamento tra il suo ex ad un'altra con la quale è "costretto" a convivere, soprattutto se dovesse avvenire per provare a dimenticare lei.

Se Serena entrerà nella Casa più spiata d'Italia, per restarci al massimo una settimana, lo si scoprirà tra poco: Alfonso Signorini, infatti, leggerà in diretta il risultato del televoto al quale hanno partecipato i telespettatori, lo stesso che stabilirà il futuro di questa chiacchierata ex coppia.

Se la gente si sarà schierata a favore dell'incontro davanti alle telecamere tra i due ex di Temptation Island Vip, la sarda avrà modo di chiarirsi con Pacifico nei prossimi 7 giorni, se avrà votato "no" non dovrebbe esserci alcun faccia a faccia nella seconda puntata del Grande Fratello.