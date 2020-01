È appena terminata la messa in onda della prima puntata di Uomini e donne del 2020: dopo le feste, il dating-show è tornato con un nuovo appuntamento con il Trono Over e tutti i suoi protagonisti. Martedì 7 gennaio, dunque, si è parlato esclusivamente di Gemma Galgani e della fine della sua conoscenza con Juan Luis Ciano: la dama ha lasciato senza appello il cavaliere, riservandogli parole forti e poco lusinghiere.

Gemma chiude con Juan: 'Volevi usarmi per sponsorizzarti'

È una Gemma molto diversa dal solito quella che abbiamo visto oggi, martedì 7 gennaio, su Canale 5: la dama, infatti, si è presentata negli studi di Uomini e Donne non con la consueta aria sognante o dimessa, ma con un piglio deciso.

A farne le spese, è stato Juan Luis Ciano che, dopo circa tre mesi di frequentazione, è stato messo alla porta dalla torinese che si è resa conto di non essere mai stata realmente contraccambiata dall'uomo.

È appena terminata, dunque, la messa in onda della puntata del Trono Over nella quale la protagonista del parterre ha interrotto la frequentazione con il bel 57enne, del quale si era invaghita a fine ottobre scorso.

"Sei un bluff dalla testa ai piedi, vali meno di niente e non sei nemmeno un signore", ha tuonato la Galgani prima di rendere pubbliche alcune bugie che il suo ex amato avrebbe raccontato sia a lei che a tutto il pubblico.

La donna, infatti, si è detta convinta del fatto che Juan l'abbia corteggiata per poter avere in cambio visibilità: "Sei qua per una scommessa. Volevi che venissi a Napoli per fare le serate con te e cantare insieme".

L'addio di Juan Luis al Trono Over

"Mi hai rubato i sogni, sei un bugiardo", ha aggiunto la Galgani nel suo sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando dopo la fine della trasmissione.

"Hai sottovalutato me e la mia intelligenza. Da quando ti conosco, ho sempre pianto", ha sostenuto una furiosa Gemma prima che il suo ex provasse a difendersi.

Juan Luis, infatti, ha tentato di giustificare il suo mancato trasporto fisico nei confronti della dama di U&D con alcuni atteggiamenti che lei assumeva e che a lui davano fastidio: il cavaliere ha detto che tante cose che faceva la torinese non gli piacevano, perciò si bloccava anche dal punto di vista emotivo.

Nessuno ha creduto alle parole dell'uomo: in studio, infatti, erano tutti dalla parte della protagonista del Trono Over che, forse come mai prima d'ora, oggi è apparsa decisa e irremovibile sulle decisioni che ha maturato durante le feste.

A Ciano che le ha chiesto un'altra opportunità, infatti, Gemma ha risposto di no, anzi si è stizzita quando lui ha domandato a Maria De Filippi se poteva rimanere fino alla fine della registrazione (si sa che il signore non tornerà nelle puntate successive perché nessuna delle altre donne del parterre era interessata a conoscerlo).