L'appuntamento odierno, 13 gennaio, di Uomini e donne, segna l'inizio di una nuova settimana del dating show. I canali social dello show di Maria De Fillippi, attualmente, non hanno ancora pubblicato nessuno spoiler sul trono che verrà trasmesso. Nel caso in cui si iniziasse, come di consuetudine, con il trono over, si procederà con parte della registrazione che si è tenuta il 3 gennaio scorso.

Uomini e Donne, spoiler: 'i senior' probabili protagonisti della puntata

Non sono state pubblicate delle anticipazioni ufficiali, ma la nuova settimana di Uomini e Donne potrebbe iniziare, come di consuetudine, con il trono over.

In questo caso verrebbe mandata in onda parte della registrazione effettuata il 3 gennaio scorso, quella che ha visto come protagonista Armando Incarnato.

L'uomo, per l'ennesima volta, è stato incolpato di frequentare altre donne al di fuori del programma e proprio per questo motivo sarebbe stato invitato (da Gianni Sperti in primis) ad abbandonare per sempre la trasmissione, visto che è stato accusato di mancare totalmente di rispetto la redazione. A quanto pare ci sarebbero delle prove che confermerebbero tali supposizioni.

L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.