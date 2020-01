Kitty Spencer, nipote trentenne della principessa Diana (è la figlia di suo fratello Charles Spencer e dell'ex moglie Victoria Lockwood), sta per convolare a nozze con il miliardario sudafricano Michael Lewis, proprietario della catena di negozi britannica "Whistles".

Chi è Kitty Spencer

Kitty Spencer ha studiato psicologia e letteratura inglese all'Università di Cape Town, oltre ad aver imparato l'italiano e aver studiato storia dell'arte a Firenze. Successivamente ha completato un master in luxury brand management alla Regent's University di Londra.

Oggi è rappresentata dall'agenzia di modelle "Storm Model Management": dal 2017 sfila per Dolce & Gabbana e dal 2018 posa per numerose campagne pubblicitarie del brand. Nel 2017 è stata anche fotografata per la cover di Vogue Japan.

Dal maggio 2018 è testimonial del brand di gioielleria di lusso Bulgari, dopo avervi già lavorato come modella.

Spencer è anche ambasciatrice di "Centrepoint", una charity che supporta i giovani senzatetto, e in passato ha raccolto fondi per la "Elton John AIDS Foundation" e per "Save the Children".

La proposta di matrimonio

Sessantenne imprenditore, Michael Lewis è cresciuto in Africa. Già sposato con una donna di nome Leola, ha tre figli: tra le sue varie proprietà figurano una casa a Cape Town e una residenza nel centro di Londra, dove convive con Kitty.

Secondo una fonte, Lewis avrebbe chiesto in moglie Kitty un po' prima di Natale: lei ha trascorso le vacanze a Cape Town e ha subito raccontato della proposta alla madre e alla sua famiglia. Kitty è particolarmente legata al Sudafrica perché dopo la separazione dei genitori è cresciuta lì con sua madre Victoria e i suoi fratelli.

Secondo alcune testate scandalistiche la cerimonia si svolgerà in Sudafrica e la sposa potrebbe indossare un vestito di Dolce & Gabbana. Tra gli invitati sicuri: i cugini William ed Harry, ai cui matrimoni Kitty aveva partecipato, e alcuni esponenti del jet set internazionale, tra cui l'attore britannico Idris Elba e la cantante Ellie Goulding.

Il matrimonio è stato già definito come "l'evento dell'anno", che potrebbe addirittura superare il royal wedding di Beatrice di York, figlia del principe Andrea, organizzato volutamente in sordina a causa dello scandalo Jeffrey Epstein.

Charles Spencer in disaccordo

Il padre di Kitty, il conte Charles Spencer, approva a malincuore l'unione: soltanto di cinque anni più giovane del futuro sposo, il fratello di Lady Diana non ha mai accettato le relazioni della figlia con uomini più grandi di lei. Prima di Lewis, Kitty era stata fidanzata con un imprenditore italiano di 48 anni, Niccolò Barattieri di San Pietro.

Kitty è però decisa a formare una famiglia, come aveva dichiarato al Daily Mail l'anno scorso: "Prima o poi vorrò dei figli. Non subito, ognuno ha i propri tempi, però nelle mie intenzioni c'è una famiglia".