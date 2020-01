Il trono classico di Uomini e donne torna anche in questo 2020. Nell'appuntamento di oggi, venerdì 10 gennaio, si riprenderà con la puntata che è stata registrata lo scorso 11 dicembre. Il protagonista sarà Giulio Raselli, che per sistemare la brutta situazione creatasi con Giovanna, l'ha raggiunta a casa sua.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna vorrebbe pensare più a sé stessa

Durante l'ultima puntata andata in onda nel 2019 del trono classico, il rapporto tra Giulio e Giovanna si è leggermente incrinato.

Lei ha anche minacciato di lasciare la trasmissione, convinta che il ragazzo sia più legato all'altra corteggiatrice, Giulia.

Nell'appuntamento di oggi verrà mandato in onda il video relativo ai loro chiarimento avvenuto nel parcheggio subito dopo la registrazione. Nonostante ciò, la ragazza ha avuto qualche perplessità, per questo ha deciso di non organizzare nessuna esterna per Giulio. Ricevuta tale notizia, il tronista l'ha raggiunta a casa. L'incontro però, dai video che verranno mostrati, non si è concluso nel migliore dei modi: Giovanna, infatti, ha mandato il ragazzo a quel paese.

Verrà mandata in onda anche l'esterna con Giulia, come si sarà conclusa? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.