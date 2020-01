Nuovi appuntamenti settimanali con il trono classico di Uomini e donne, gli ultimi per Giulio Raselli prima della scelta, che avverrà esclusivamente in diretta lunedì 20 gennaio. Il ragazzo sceglierà tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, ma prima, nella puntata in onda oggi giovedì 16 gennaio, verranno raccontati gli ultimi attimi della conoscenza tra il tronista e le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulia porta Giulio in Puglia

Nell’ultima puntata del trono classico, le cose non sono andate tanto bene tra Giulio e Giovanna.

La ragazza, come aveva già fatto in passato, ha intimato più volte di voler lasciare il programma, decidendo poi alla fine di lasciar perdere. Come si sono evolute le cose successivamente? Oggi verranno trasmesse le relative esterne.

Dopo la puntata di settimana scorsa, il tronista ha deciso di portare Giovanna in casona, mentre Giulia ha deciso di organizzare un’uscita per lei molto speciale: infatti ha portato Giulio in Puglia per fargli conoscere i suoi genitori. La puntata sarà ricca di suspense ed emozioni.

Si riuscirà già a capire quale sarà la scelta del tronista piemontese? L’appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.