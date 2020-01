Dopo giorni di silenzi ci sono delle importanti novità su Luigi Mario Favoloso. Il 31enne campano ha deciso di rompere il silenzio facendo una telefonata a Barbara D'Urso poco prima di una nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice partenopea, appena finita in diretta, ha rivelato alcuni contenuti della chiamata con l'ex gieffino.

Le parole di Barbara d'Urso: 'Luigi sta bene'

Durante la puntata di Pomeriggio 5 in onda mercoledì 15 gennaio, Barbara d'Urso è tornata a parlare della scomparsa di Luigi Favoloso avvenuta in circostanze misteriose lo scorso 29 dicembre.

La padrona di casa ha rivelato che l'ex fidanzato di Nina Moric ha chiamato da una scheda telefonica straniera: "Luigi sta bene e non è in Italia". Stando a quanto riferito da Carmelita la conversazione tra i due è durata circa mezz'ora e l'ex gieffino avrebbe chiesto più volte alla conduttrice di non rivelare la sua posizione attuale per una questione di privacy. La d'Urso, poi, ha reso noto che Favoloso le ha assicurato che la fuga non sia stata architettata: "Quello che è stato detto dai media italiani è falso.

La madre non sapeva nulla".

La presentatrice Mediaset ha spiegato che la sparizione di Luigi Favoloso non ha nulla a che vedere con la fine della storia avvenuta con Nina Moric: "E' fuggito per un motivo molto grave". Al momento quali siano le reali motivazioni del gesto dell'ex gieffino non è dato saperlo, ma Barbara d'Urso ha confessato che presto l'imprenditore campano tornerà a farsi vivo per raccontare la sua verità.

Domenica Live, Nina Moric sull'ex Favoloso: ‘Da lui ho subito pressioni fisiche e psicologiche’

La scorsa domenica, nel salotto di Domenica Live, Nina Moric ha svelato alcuni retroscena sulla fine della storia con Luigi Favoloso. La modella croata, senza mezzi termini, ha rivolto delle accuse ben precise al suo ex fidanzato: "Da lui ho subito sia violenza fisica, sia psicologica". Stando a quanto riportato dall'ospite di Barbara d'Urso non sarebbe la prima volta che Luigi alzi le mani sulla sua ex compagna.

Sebbene Nina abbia deciso di proseguire la tormentata relazione con l'imprenditore campano fino allo scorso dicembre, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe un episodio nel quale Favoloso avrebbe alzato le mani su suo figlio Carlos. L'ex moglie di Fabrizio Corona, tra le lacrime, ha raccontato che suo figlio aveva un bel rapporto con l'ex gieffino, ma Favoloso a volte ha dei balckout.

Infine, Nina Moric ha dichiarato che Fabrizio Corona, appena è venuto a conoscenza di questi ripetuti episodi sulla sua ex moglie e sul figlio, è andato su tutte le furie.

La madre di Luigi Favoloso contro Nina Moric: 'Mente'

In seguito alle dichiarazioni di Nina Moric a Domenica Live, la madre di Luigi Favoloso ha deciso di prenderele difese di suo figlio. La signora Loredana Fiorentino, attraverso una lettera inviata a Barbara d'Urso, ha puntato il dito contro la modella croata.

Nella lettera la madre dell'ex gieffino ha detto che prima della sparizione di suo figlio, Nina non ha mai parlato di violenze fisiche e psicologiche rivolte a lei e Carlos. Sulla base di queste dichiarazioni, Loredana Fiorentino ha detto: "Nina Moric mente". Infine, la donna ha chiesto a Favoloso di tornare a farsi vivo in modo da affrontare insieme le calunnie sul suo conto.

Già in precedenza le due donne si erano punzecchiate. La modella croata, poche ore dopo la scomparsa dell'ex compagno, aveva pubblicato su Instagram un post in cui accusava Favoloso di essere egoista. La Fiorentino, invece, ha sempre temuto che al figlio sia successo qualcosa di grave.

Intanto, va detto che Loredana Fiorentino ha ritirato la denuncia fatta poco dopo Capodanno.