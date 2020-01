Le anticipazioni della nota fiction Don Matteo, che vede protagonisti Nino Frassica e Terence Hill, riservano interessanti novità per i fan affezionati. Nella quarta puntata della dodicesima stagione intitolata "Onora il padre e la madre", che verrà trasmessa giovedì 30 gennaio in prima visione assoluta su Rai 1 alle ore 21:25, verrà dato molto spazio alla storia di Natalina Diotallevi, interpretata dall'attrice Nathalie Guetta, la quale farà un incontro davvero importante e inaspettato.

Successivamente Anna darà una seconda possibilità a Sergio, mentre la piccola Ines si affezionerà sempre di più al Pm Marco Nardi.

Di seguito gli altri spoiler di Don Matteo.

Natalina conosce Manlio

Nella quarta puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, un uomo di nome Manlio si presenterà improvvisamente presso la canonica. In seguito l'uomo misterioso confesserà il motivo del suo arrivo improvviso in paese, così si scoprirà che in realtà lo sconosciuto è il padre di Natalina Diotallevi, la perpetua del sacerdote.

La donna fino a quel momento non aveva mai conosciuto suo padre, inizialmente, infatti, sarà parecchio distante e indifferente nei confronti dell'uomo.

Successivamente Natalina inizierà a fidarsi di Manlio, così i due pian piano inizieranno a legarsi e a raccontarsi le vicissitudini degli ultimi anni.

Anticipazioni: Anna offre un lavoro a Sergio

Don Matteo non si fiderà subito di Manlio e avrà parecchi dubbi nei confronti dell'uomo, poiché sarà convinto che stia nascondendo qualcosa di losco.

Nel frattempo il Pm Marco Nardi diventerà il tutore legale di Ines a tutti gli effetti.

Con il tempo la bambina si affezionerà sempre di più all'uomo. Più tardi Anna avrà alcuni problemi, poiché non riuscirà facilmente a recuperare la serenità ormai persa con il suo amato Marco. Successivamente la donna vorrà dare una nuova possibilità a Sergio e deciderà di offrirgli un lavoro.

Dove guardare in streaming online le puntate di Don Matteo

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Don Matteo è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in tv, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito RaiPlay.it.

Oltre agli episodi, sul sito dedicato si possono trovare alcuni clip interessanti, dedicati alla trame e alle anticipazioni della serie televisiva.

La dodicesima stagione di Don Matteo ha debuttato lo scorso 9 gennaio su Rai 1 e ha ottenuto il 30,5% di share, tenendo incollati agli schermi ben sette milioni di telespettatori. La prima puntata della fiction ha visto la partecipazione di Fabio Rovazzi, il quale ha recitato il ruolo di un crudele documentarista che spara al sacerdote.