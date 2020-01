Lunedì 20 gennaio, in diretta televisiva, il tronista di Uomini e donne Giulio Raselli ha scelto la corteggiatrice Giulia D'Urso. Durante il suo trono sui social erano nati diversi rumors sul fatto che i due si fossero già conosciuti l'estate prima a Formentera. Ad alimentare i dubbi una fotografia ritraente un presunto bacio fra Giulio e Giulia sull'Isla Bonita, successivamente smentito dalla ragazza protagonista del bacio stesso.

Dopo la scelta di Raselli e il 'ti amo' inaspettato, i social sono nuovamente insorti insinuando che i neo-fidanzati si conoscessero già da tempo.

In particolare, un giovane utente ha pubblicato una conversazione con Giulio Raselli dove l'ex tronista chiedeva di cancellare - 'da uomo a uomo' - una certa fotografia di un bacio. Grazie all'intervento di Amedeo Venza e Deianira Marzano la verità è infine venuta a galla. La chat in questione, infatti, era stata modificata dall'utente soltanto per far parlare di sé. In realtà non vi era stata alcuna conversazione fra il ragazzo della segnalazione e Raselli.

Giulio Raselli: 'Non ho mai visto Giulia prima di Uomini e Donne'

Giulio Raselli e la sua fidanzata Giulia D'Urso due giorni fa hanno fatto una diretta su Instagram mettendo in chiaro alcuni aspetti del corteggiamento. Giulio ha dichiarato: 'Sfatiamo questa cosa per l'ultima volta. Grazie Amedeo Venza per aver smentito quella cavolata. Giulia è tornata da Formentera il 27 luglio, mentre io sono arrivato la sera del primo agosto.

Non ho mai visto Giulia, mai. È vero che Giulia in puntata aveva detto forse di avermi visto, ma probabilmente vedendomi in foto mi aveva collegato erroneamente a qualche momento'.

Giulio ha spiegato: 'Mi sembra corretto dare delle spiegazioni perché ci segue un pubblico. Quindi, sia che ci vogliano bene o che ci vogliano male, mi sembra giusto darle. Ho letto in questi giorni ancora delle insinuazioni sul fatto che ci eravamo già conosciuti a Formentera e le persone ci sono andate giù pesante.

Abbiamo ricevuto parecchi insulti. È giusto precisare e chiudere la questione una volta per tutte'. Ed ha aggiunto: 'Non credo che la gente sia cattiva o invidiosa, semplicemente non esprime i suoi pensieri in maniera educata'.

Giulio Raselli: 'Ho chiesto a Giulia di venire a vivere a Valenza'

Sulla convivenza Giulio ha confessato: 'È un argomento che affronto volentieri. Io sinceramente sono talmente tanto innamorato - proprio innamorato pesante - che le ho chiesto di venire a vivere a Valenza e lei mi ha detto immediatamente di sì, quindi stiamo facendo già tutto. Adesso siamo a casa sua e questa sera dovrò chiedere il permesso di andare a vivere insieme.

Nel caso non dovessi fare più dirette è perché non ci sarò più', ha scherzato Raselli.

A chi si complimenta dicendogli di essere stato un 'tronista top', ha risposto: 'Non so se sono stato il migliore o il peggiore tronista della storia. Al momento sto benissimo e sono talmente felice che non voglio neanche pensarci. Non potevo chiedere di meglio, giuro'.

Raselli: 'Non ho mai provato quello che sento per Giulia'

'Siete bellissimi, però non capisco come tu non abbia scelto prima visto che hai detto di essere innamorato di Giulia', ha scritto un utente che seguiva la diretta dei neo-fidanzati. Giulio ha risposto: 'A voi sembrerà una cosa strana, ma noi siamo stati diverso tempo senza vederci.

In quei giorni di attesa, dopo l'ultima esterna, mi sono reso conto di pensare solo a lei in ogni momento della giornata. Ho provato una sensazione talmente forte e grande che quando ero seduto sulla sedia rossa mi sono sentito di dirglielo. Non mi era mai capitato nella mia vita di provare una sensazione simile. È vero, la amo. Voglio che stia al mio fianco sempre'.

Raselli sulla fidanzata: 'Mi sono innamorato della sua dolcezza, con la sua famiglia mi sento a casa'

'Cosa mi ha fatto innamorare di lei? La sua dolcezza. I suoi occhi, perché sono una cosa senza senso. E il fatto che mi sono reso conto negli ultimi giorni di solitudine che mi mancava la sua felicità, perché lei mi rende felice.

Mi basta guardarla negli occhi e mi sistema la giornata', ha confessato Giulio. Giulia D'Urso, dal suo canto, ha risposto: 'È la persona più buona e dolce del mondo, anche se non ci crederà nessuno perché ti hanno sempre visto un po' burbero'.

Ai fans che chiedono se abbiano già fatto le presentazioni ufficiali a casa, Giulio ha risposto: 'Ho rivisto i genitori di Giulia ed ho provato la stessa sensazione che avevo provato nell'esterna che avete visto. Mi sono sentito a casa anche adesso, più di prima. Giulia la presenterò ai miei genitori appena torneremo, penso martedì o mercoledì. Dovremo andare a Milano a prendere tutte le sue cose e poi andremo a Valenza a vivere in una casetta nuova che vi faremo vedere'.