Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con Don Matteo 12, la fortunatissima fiction che vede protagonista l'intramontabile e amatissimo Terence Hill nei panni del prete più famoso del piccolo schermo. Anche quest'anno al suo fianco ci sarà il maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, anche lui uno dei volti più amati dagli spettatori da casa. Giovedì 16 gennaio in prime time alle ore 21:30 andrà in onda la seconda delle dieci puntate previste per questa stagione, dal titolo "Non nominare il nome di Dio Invano".

Gli spoiler della seconda puntata di Don Matteo 12: il prete accoglie la piccola Ines in canonica

Le anticipazioni su questa seconda puntata di Don Matteo 12, in onda giovedì prossimo in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Rai, rivelano che il prete accoglierà all'interno della sua canonica la piccola Ines, una bambina che da circa sei anni vive a Spoleto in compagnia della nonna. Quest'ultima, però, non riuscirà più a prendersi cura da sola della bimba e proprio per tale motivo entrerà in gioco Don Matteo, il quale deciderà di accogliere Ines.

Sofia, invece, sarà alle prese con un evento decisamente più grande di lei e che la porterà a legarsi ancora di più con Jordi, il suo compagno di classe che viene emarginato ed isolato da tutti gli altri amici e che sembra riuscire a trovare se stesso soltanto nel momento in cui danza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama di questa seconda puntata di Don Matteo 12, che andrà in onda il 16 gennaio in televisione, rivelano che farà il suo ingresso in scena anche Sergio La Cava, il quale dopo aver scontato una pena pari a sei anni di prigione, tornerà a Spoleto. Trattasi di un affascinante trentenne dal passato oscuro e al tempo stesso misterioso, il quale tornerà in paese con un motivo ben preciso che tuttavia verrà fuori nel corso delle prossime puntate della fiction con Terence Hill.

Dove rivedere i vari episodi di Don Matteo 12 in replica streaming

Insomma una seconda puntata decisamente imperdibile per tutti i numerosi fan di questa fiction, che continua ad essere uno dei punti di forza della programmazione serale di Rai 1. Anno dopo anno gli ascolti di Don Matteo crescono sempre più e anche con questa dodicesima stagione ci sono tutti i presupposti per un nuovo successo.

Per chi non potesse seguire i vari episodi della fiction in televisione su Rai 1, può pur sempre rivederli in replica streaming online accedendo al sito web gratuito Rai Play, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per cellulari e tablet, la quale permetterà di rivedere comodamente gli episodi in qualunque momento lo si desideri, senza dover ricorrere al computer.