In attesa della messa in onda della seconda stagione della serie, la Rai ripropone questa settimana le repliche della serie televisiva ispirata ai libri di Elena Ferrante, "L'amica geniale", magistralmente interpretata da Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco nel ruolo di Lenù e Ludovica Nasti e Gaia Girace in quello di Lisa. Mercoledì 8 gennaio, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 2 a prima puntata della stagione d'esordio in cui le due protagoniste si conosceranno e affronteranno insieme uno degli uomini più temuti del loro quartiere.

Se per caso non avete avuto la possibilità di vedere la prima puntata in diretta su Rai 2, sarà disponibile la replica sui canali ufficiali della Rai.

Dove vedere online la replica della prima puntata

Nel dettaglio, si specifica che la replica della prima puntata de "L'amica geniale" sarà disponibile soltanto online sul sito on demand RaiPlay. Il sito in questione, infatti, contiene un'intera sezione in cui sono presenti le repliche di tutta la prima stagione, già andata in onda su Rai nell'autunno 2018.

Da ricordare inoltre che tutti i video presenti su RaiPlay possono essere visti anche sui dispositivi mobili grazie ad un'applicazione da scaricare gratuitamente dal sito stesso.

Lenù deciderà di scrivere un libro su lei e Lila

La prima puntata de"L'amica geniale" sarà composta dai primi due episodi della prima stagione intitolati "Le bambole" e i "Soldi". Ne "Le bambole", il figlio di Lila chiamerà Lenù e le comunicherà della scomparsa di sua madre. La notizia spingerà Lenù a raccontare in un libro tutti i momenti trascorsi insieme a Lila nel corso della sua infanzia e della sua adolescenza. E sarà proprio a questo punto che il telespettatore comincerà a vedere in immagini le parole scritte da Lenù nel suo libro. Napoli anni 50: Lenù e Lila si conosceranno nelle strade del loro quartiere e faranno amicizia.

Le due bimbe saranno molto diverse fra di loro i quanto Lenù sarà bionda e delicata mentre Lila sarà scura ed esuberante. Nel frattempo, il quartiere dove vivranno le bimbe sarà sotto il controllo di Don Achille, un uomo temuto da tutti tranne che da Lila. La bimba, infatti, si convincerà che sia proprio lui il ladro delle sue bambole e deciderà di affrontarlo.

Nel secondo episodio, intitolato "I soldi", Lila e Lenù affronteranno Don Achille e riusciranno a farsi dare da lui dei soldi come risarcimento per le bambole perdute. Con quei soldi le due bimbe decideranno di acquistare una copia del libro "Piccole donne". Nel frattempo, Lenù e Lila finiranno le scuole elementari e mentre la prima riuscirà a proseguire gli studi, stessa cosa non succederà alla seconda.