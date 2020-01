Il Paradiso delle Signore 4 è pronto ad iniziare una nuova settimana all'insegna delle emozioni dei protagonisti della Milano degli anni '60. La giornata di lunedì 13 gennaio non sarà positiva per alcuni dei personaggi della soap: Marta sarà distrutta dalla perdita del suo bambino mentre Adelaide studierà un modo per vendicarsi di Umberto. Silvia, invece, confesserà a Luciano di aver parlato della situazione di Federico con Roberta.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 13 gennaio: il dramma di Marta e Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 13 gennaio raccontano che la puntata sarà incentrata soprattutto sul dramma dei coniugi Conti. Marta sarà distrutta dal dolore per aver perso il figlio che portava in grembo. La donna sarà traumatizzata dal tragico evento e Vittorio cercherà di starle vicino nel migliore dei modi. A stare accanto alla giovane Guarnieri non sarà solo il marito, ma anche suo fratello Riccardo che farà di tutto per dimostrare alla sorella tutta la sua vicinanza.

La signora Conti riuscirà a trovare la forza di reagire ed andare avanti, grazie all'enorme affetto di cui sarà circondata e anche le Veneri contribuiranno nel far sentire Marta amata e sostenuta. I coniugi Conti affronteranno insieme la grossa difficoltà dell'aborto: questa tragedia servirà a renderli ancora più uniti o, al contrario, potrebbe portare a dei problemi fra loro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, 13 gennaio: Silvia confessa a Luciano di aver parlato con Roberta

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 13 gennaio rivela che nella puntata di lunedì, Silvia deciderà di parlare con Luciano riguardo al segreto che si porta dentro. La signora Cattaneo dirà a suo marito di aver detto la verità a Roberta riguardo la gravissima situazione di salute in cui versa il figlio. Probabilmente, la consapevolezza del rischio di paralisi definitiva che corre Federico, farà ritornare alla mente della Pellegrino tutte le difficoltà che comporterebbe una futura vita con il fidanzato che sente già di non amare più.

Cosa deciderà di fare Roberta alla luce della verità?

Nel frattempo, Adelaide studierà a lungo un piano per vendicarsi di suo cognato che ha tradito le sue aspettative, illudendola di seguire un progetto unicamente economico. La donna, infatti, dopo aver scoperto che Umberto ha una relazione sentimentale con Flavia, vorrà fargliela pagare. Il momento giusto arriverà quando Flavia sarà proprio sul punto di consegnare ufficialmente suo patrimonio nelle mani del commendatore. Cosa avrà deciso di fare la contessa? Per scoprirlo bisognerà attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4, dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:40 su Rai 1.