Tra poche ore sulla rete ammiraglia Rai debutterà il primo episodio della seconda stagione del thriller iberico Il Molo Rosso (titolo originale El Embarcadero), con protagonista l’attore Alvaro Morte. Le anticipazioni del 2° episodio in programmazione il 14 gennaio 2020, salvo variazioni di palinsesto dicono che al centro delle trame continuerà ad esserci un triangolo amoroso. Si tratta di Alejandra (Verónica Sánchez), che sarà abbastanza confusa dal punto di vista sentimentale. La vedova di Oscar avrà una relazione sia con Veronica (Irene Arcos) che con il tenente Conrado (Roberto Enríquez).

Trama della seconda stagione de Il Molo Rosso

Dopo il grande successo della prima stagione, su Rai 2 martedì 7 gennaio 2020 a partire dalle ore 21:25 verrà trasmesso il secondo ed ultimo capitolo della serie televisiva Il Molo Rosso girata ad Albufera. Questa fiction che aprirà i battenti dieci giorni in anticipo rispetto all'uscita nella madrepatria Spagna, farà compagnia ai telespettatori con ben otto episodi inediti dalla durata di 50 minuti ciascuno e suddivisi in quattro puntate. Nel primo debutto il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere Oscar, un uomo suicida che tramite dei flashback ha fatto apprendere di condurre una vita parallela con l’amante Veronica e la moglie Alejandra.

Gli spoiler rivelano che quest’ultima nei nuovi appuntamenti farà rimanere senza parole la sua rivale in amore, quando le confesserà la sua vera identità mettendo a rischio il rapporto d’amicizia instaurato da poco. Nonostante ciò, le due donne si alleeranno per fare delle indagini sull'uomo che hanno amato. Ad aiutare Veronica e Alejandra a scoprire cosa si nasconde dietro la morte di Oscar, ci sarà Conrado. Sicuramente questo sceneggiato creato da Álex Pina lo stesso autore de La Casa di Carta, ed Esther Martínez Lobato ha tutti i presupposti per essere seguito grazie ai numerosi intrighi, misteri, tradimenti e colpi di scena che lo caratterizzano.

Spoiler 2° episodio: Alejandra non sa chi scegliere tra Veronica e Conrado

Nella seconda puntata della fiction spagnola in onda in prima visione assoluta martedì 14 gennaio 2020, Fran metterà al corrente Alejandra del furto che Andres ha subito da Oscar.

Ebbene sì, l'ex rivale di Veronica verrà a conoscenza che suo marito si era impossessato in modo illecito di un quaderno azzurro contenente la contabilità illegale dei locali di Andres. Inoltre, Fran spiazzerà Alejandra, dicendole di amarla. Quest’ultima intanto continuerà ad incontrarsi con Veronica, e si renderà conto di provare dei sentimenti per Conrado. Successivamente Veronica dopo aver trascorso una notte di passione con Alejandra si recherà a Taraquellos, nella città in cui Oscar era conosciuto con il nome di Mario. La donna non appena recupererà il quaderno che era finito nelle mani del suo defunto amante lo farà avere a Conrado, senza accorgersi di essere stata spiata da un misterioso uomo. Allo stesso tempo Veronica ed Alejandra cercheranno di far luce sul decesso di Oscar. La moglie di quest’ultimo inoltre continuerà a dividersi tra Veronica e Conrado, poiché non saprà chi scegliere tra i due.

Ada dopo aver subito delle molestie online potrà contare sull'aiuto di Blanca e Katia. Nel frattempo, quest’ultima farà sapere alla sua migliore amica di essere in stato interessante. Infine, Veronica darà un prezioso consiglio ad Alejandra per poter realizzare i suoi sogni.