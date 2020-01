Continuano ad essere entusiasmanti le trame dello sceneggiato iberico Il Segreto. Il pubblico italiano ha già avuto modo di fare la conoscenza del sottosegretario Juan Garcia Morales, giunto a Puente Viejo per distruggere l’intero quartiere. Le anticipazioni delle nuove puntate segnalano che quando Carmelo e Severo si alleeranno con Francisca per salvare il paese, Raimundo farà aprire gli occhi al nuovo arrivato. In particolare l’ex locandiere riuscirà a dimostrare al sottosegretario che Fernando è il colpevole delle disgrazie che si sono verificate nella cittadina iberica di recente, compresa la tragica fine della sua defunta moglie Maria Elena Casado de Brey.

Il colonnello non appena capirà di essere stato ingannato, non ci penserà due volte ad affrontare il Mesia.

Garcia e Fernando alleati, Matias vuole vendicare la morte di Paco

Uno storico personaggio della soap, dopo aver fatto credere a tutti gli abitanti di essere cambiato in meglio, mostrerà il suo vero volto nei prossimi appuntamenti italiani. Negli episodi già trasmessi in Spagna ad inizio settembre 2019 e che debutteranno su Canale 5 tra qualche mese, Paco Del Molino perderà la vita durante uno scontro con Fernando per trarre in salvo Camelia, Marcela, e Matias.

A gran sorpresa Garcia Morales non crederà affatto che il Mesia sia un assassino. Lo strano atteggiamento del sottosegretario farà dubitare Raimundo e Francisca, che non riusciranno a capire per quale motivo continui a difendere un criminale. In realtà Juan Garcia si servirà dell’aiuto di Fernando, poiché vorrà vendicare il decesso della nipote Maria Elena facendo inondare il paese dalle sue acque. Matias distrutto per il lutto subito sarà intenzionato a cercare l’omicida di suo suocero per vendicarsi, proprio quando ritorneranno i suoi genitori.

Il ritorno di Emilia e Alfonso, il Morales affronta il Mesia

Emilia e Alfonso rimetteranno piede in paese per proteggere i propri familiari, soprattutto Esperanza, Beltran, e Maria, finiti nelle mani di Fernando. L’Ulloa su tutte le furie affronterà Garcia Morales, e gli dirà di dargli una mano per salvare i suoi pronipoti.

Quest’ultimo spiazzato dalle parole pronunciate dall’ex locandiere farà un passo indietro, dato che affermerà di essersi accorto di non conoscere veramente il figlio del defunto Olmo. Inoltre il sottosegretario farà sapere a Raimundo di essere lo zio di Maria Elena, morta dopo aver sposato Fernando. A questo punto Garcia Morales, non appena dirà al marito di Francisca di aver capito di aver commesso un grosso errore a fidarsi del Mesia, deciderà di recarsi in un rifugio conosciuto da entrambi. Quest’ultimo, quando si troverà faccia a faccia con l’anziano uomo, ammetterà tutti i crimini commessi. Purtroppo il figlio del defunto Olmo approfitterà dell’istante in cui il suo complice si lascerà distrarre dalle urla dei bambini, per darsi alla fuga. Emilia e Alfonso arriveranno sul luogo del rapimento, e faranno ritorno a Puente Viejo anche in compagnia del colonnello Juan che pur avendo riportato delle ferite sarà fuori pericolo di vita.