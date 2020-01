Cresce l'attesa per la consueta estrazione finale dei biglietti della Lotteria Italia 2019, che si terrà domani, lunedì 6 gennaio, durante lo speciale della trasmissione I Soliti Ignoti condotta da Amadeus su Rai 1. Come è già accaduto nel corso degli ultimi anni, durante il game show, che per l'occasione occuperà anche la fascia del prime time, verranno rivelati i codici dei biglietti vincenti della prima categoria di questa edizione, il cui primo premio è di ben 5 milioni di euro.

Il 6 gennaio l'estrazione finale della Lotteria Italia: in onda su Rai 1 con Amadeus

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla serata speciale de I Soliti Ignoti, dedicata alla Lotteria Italia, rivelano che ci sarà come protagonista un concorrente e diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema saranno coinvolti nel ruolo d'ignoto e in un gioco finale.

Infatti i cinque biglietti vincenti di prima categoria saranno abbinati a cinque personaggi famosi, che si sfideranno a fine serata su Rai 1 per decretare l'ordine dei cinque premi, che avverrà a seconda di quella che sarà la classifica finale del gioco.

Durante lo speciale televisivo condotto da Amadeus verranno annunciati i codici dei biglietti vincenti della prima categoria, ma saranno assegnati anche vincite di seconda e terza categoria. A stabilirli sarà il comitato, nel numero e nell'importo, poco prima dell'inizio del programma.

Tutti i tagliandi vincenti di questa edizione verranno poi resi noti sul sito ufficiale dei Monopolio di Stato, nella sezione dedicata alla Lotteria. Tutte le vincite che verranno assegnate con la Lotteria Italia saranno accreditate per intero ai fortunati vincitori del concorso: pertanto non verrà applicata nessuna forma di ritenuta o di prelievo.

Intanto i dati di quest'anno registrano un ulteriore calo del numero dei biglietti venduti in Italia. Complessivamente, infatti, sono stati acquistati circa 6.7 milioni di tagliandi: rispetto allo scorso anno, quando l'estrazione era abbinata sempre a I Soliti Ignoti, si è avuto un calo di circa il 3%.

Festival di Sanremo: il 6 gennaio Amadeus annuncerà i titoli delle canzoni in gara

La serata speciale del 6 gennaio de I Soliti Ignoti è molto attesa non soltanto per l'estrazione dei premi della Lotteria Italia di quest'anno, ma anche perché Amadeus annuncerà in anteprima i titoli delle canzoni in gara, al prossimo Festival di Sanremo, per quanto riguarda la categoria Big (i cui nomi degli artisti sono stati svelati lo scorso 31 dicembre dallo stesso Amadeus in un'intervista rilasciata a "La Repubblica").

Il festival andrà in scena dal palco dell'Ariston dal 4 all'8 febbraio.