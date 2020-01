Gemma Galgani torna, più prorompente che mai, tra le protagoniste del parterre femminile del trono over di Uomini e donne. Juan Luis, ormai, sembra essere solo un brutto ricordo e, nella registrazione andata in scena sabato 4 gennaio (di cui Il Vicolo delle News ha riportato le anticipazioni), è venuto a galla l'interesse della dama torinese per Marcello Passoforte. Se in un primo momento, però, la Galgani pensava di avere l'esclusiva, nella realtà le cose non stanno procedendo secondo le aspettative della dama.

Uomini e Donne, Marcello inizia una conoscenza con Gemma

Pare proprio che Gemma Galgani abbia definitivamente archiviato l'argomento "Juan Luis Ciano". Dopo che Maria De Filippi, durante la registrazione del 27 dicembre, ha invitato l'ex cavaliere a lasciare il programma, di lui in studio non è rimasta alcuna traccia (in riferimento alle puntate registrate il 3 e il 4 gennaio).

La notizia spuntata durante la registrazione di ieri, 4 gennaio, è che la dama torinese ha intrapreso una conoscenza con Marcello.

Un rapporto che, già dagli inizi, è condito da un misunderstanding: la Galgani, infatti, era convinta che Marcello gli avesse concesso "l'esclusiva" in merito alla conoscenza ma, a quanto pare, le cose non stanno così. Infatti il cavaliere avrebbe deciso, almeno per il momento, di proseguire una conoscenza "a tre". Quindi non solo con Gemma, ma anche con Anna Tedesco e Antonella.

Gemma e Anna litigano per Marcello

Il contendersi Marcello ha fatto scaturire in studio una lite tra Gemma e Anna. Al momento solo loro due hanno avuto un "incontro ravvicinato" con il cavaliere. Stando ai racconti fatti in studio, l'uomo avrebbe baciato le due donne: nulla di passionale, dei semplici "baci a stampo". Ad ogni modo, visto il suo animo molto sensibile, Gemma non ha preso bene l'incomprensione che c'è stata con Marcello in merito "all'esclusiva", per questo motivo sarebbe quasi arrivata sul punto di piangere.

Occasione che ha fatto prendere la palla al balzo alla sua acerrima nemica Tina Cipollari che, vedendo la Galgani agitata, non ha esitato a chiamare in studio il medico. Anche quest'ultimo è stato protagonista della registrazione: infatti è dovuto intervenire un'altra volta "in soccorso" di Gemma, quando la donna si è commossa durante la sfilata maschile, mentre Massimiliano, con Aurora in braccio, ha reinterpretato la scena storica del film con Richard Gere "Ufficiale e gentiluomo".

Ovviamente, siparietti ironici a parte, Tina Cipollari non si è tirata indietro dal suo ruolo di opinionista: per questo non sono mancate le frecciatine nei confronti di Gemma, soprattutto per la velocità con cui la dama si sarebbe consolata dopo la fine della frequentazione con Juan Luis.