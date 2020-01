Sono passate poco più di 24 ore dall'inizio del Grande Fratello Vip 4, e già sono tanti gli spunti di discussione che hanno regalato i protagonisti del cast. Antonella Elia, per esempio, si è lasciata andare a dichiarazioni piuttosto spiazzanti sia su Milly Carlucci e il suo nuovo show, che sulla coppia più social degli ultimi anni: Fedez e Chiara Ferragni.

La Elia attacca i 'Ferragnez' al GF ed è subito polemica

Antonella Elia è sicuramente uno dei personaggi più particolari della nuova edizione del Grande Fratello Vip: la soubrette, infatti, si è già fatta notare in passato per il suo carattere fumantino e per le reazioni sopra le righe che ha avuto in altri contesti televisivi.

Da quando ha messo piede nella Casa più spiata d'Italia, la valletta non ha disatteso le aspettative della maggior parte dei telespettatori, lasciando andare a giudizi molto forti su alcuni "colleghi" che sembra non le stiano particolarmente simpatici.

Ieri, 9 gennaio, mentre chiacchierava con Paola Di Benedetto sul suo lavoro da influencer, la gieffina ha tirato in ballo Chiara Ferragni, Fedez e come utilizzano i loro seguitissimi account Instagram: "Sono terribili, simpatici zero. Li ho visti fare la pole dance, che è una cosa seria".

"Lui era un babbuino e lei faceva un movimento orrendo", ha aggiunto Antonella mentre la fidanzata di Federico Rossi cercava di mettere una buona parola per i "Ferragnez" e la loro spontaneità nel raccontarsi sui social network.

La Elia, però, ha rincarato la dose quando ha commentato l'esposizione mediatica, a suo parere eccessiva, che i due fanno del piccolo Leone: "Lei lo fotografa e lo usa da quando è nato. Lo fanno per acquisire like, ci guadagnano tanti soldi".

L'attacco a Milly Carlucci e a 'Il cantante mascherato'

Antonella, però, non si limitata a stroncare Chiara Ferragni e Fedez: sempre ieri, nel corso di una chiacchierata con Clizia Incorvaia e Rita Rusic, la concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata scappare un commento piuttosto forte sulla una presentatrice della Rai che stasera, venerdì 10 gennaio, andrà contro il reality con il suo nuovo show.

La Elia, infatti, alcune ore fa ha detto davanti alle telecamere: "Domani parte Il cantante mascherato, è la concorrenza che abbiamo".

Quando qualcuno ha proposto di fare qualcosa di eclatante per provare a contrastare il programma col quale si sfiderà la seconda puntata del GF, la valletta ha tuonato: "Che p... le trasmissioni che fa Milly Carlucci, spogliamoci nude. Voglio vedere se guardano quelli che cantano o noi. Facciamo uno strip per fo... l'ascolto".

Chissà come reagiranno tutti i personaggi che Antonella ha tirato in ballo con parole poco carine nelle prime 24 ore di permanenza nella Casa.