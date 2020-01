Prosegue l'appuntamento con la fortunata e longeva soap opera di origine partenopea Un posto al sole. Le anticipazioni degli imminenti episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 ci raccontano che ci saranno molteplici colpi di scena ed inaspettate sorprese che sorprenderanno gli affezionati fan e stravolgeranno significativamente le vite dei protagonisti. Infatti, Serena, venuta a conoscenza del tradimento di Filippo (Michelangelo Tommaso) con Viviana, vivrà un momento di crisi con il marito.

Ciò spingerà la giovane mamma a prendere una difficile, ma necessaria decisione relativa al suo futuro. Intanto il Sartori tenterà in ogni modo di riportare la pace in famiglia e di ritrovare la complicità con la moglie. Infine la Cirillo, stanca delle bugie e dei problemi di coppia, partirà con la figlia Irene.

Trame Upas al 17 gennaio: Serena è confusa

Gli spoiler relativi alle prossime puntate di Un Posto al Sole (UPAS) al 17 gennaio svelano che tra Serena e Filippo ci sarà un'accesa discussione.

Inoltre, la Cirillo dovrà affrontare una serie di problemi riguardanti il bed and breakfast e apparirà molto stanca e confusa. Filippo proverà a riconquistare la sua fiducia, ma ogni gesto sembrerà inutile. Infatti l'imprenditrice deciderà di abbandonare casa Sartori e di partire per un viaggio insieme a Irene. Tale scelta farà sprofondare Filippo in un grande sconforto.

Nel frattempo, Marina occuperà gran parte del suo tempo dedicandosi ai cantieri e sarà molto impaziente di ricevere notizie sulla vendita delle quote di Valerio. Fabrizio sosterrà la donna, ma Alberto inizierà ad avere dei sospetti riguardanti il rapporto tra i due.

Upas: scontro tra Angela e Franco

Franco e Angela affronteranno alcuni problemi di coppia. I problemi scolastici della loro bimba infatti gli daranno del filo da torcere.

La situazione peggiorerà nel momento in cui Bianca si rifiuterà addirittura di andare a scuola. A questo punto la signora Boschi valuterà attentamente la possibilità di assumere un insegnante privato per la bambina, al fine di farle recuperare la fiducia in se stessa.

Giulia Poggi, dopo aver avuto una lunga, ma intensa relazione online con Marcello, riceverà finalmente un invito dall'uomo, ma non tutto andrà come programmato e ci sarà qualche inaspettato inconveniente. In seguito, la mamma di Angela riceverà una comunicazione che potrebbe far saltare il tanto atteso appuntamento e dovrà prendere una difficile decisione a riguardo.

Infine, Beatrice perdonerà Aldo Leone: i due decideranno di tornare insieme, ma quando Niko verrà a conoscenza del fatto ne sarà molto sorpreso. Nonostante ciò augurerà a Beatrice di essere felice.