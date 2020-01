Non sono passate neppure 24 ore dall'inizio del Grande Fratello Vip, che già alcuni concorrenti stanno regalando interessanti spunti di discussione agli appassionati di Gossip. Se Licia Nunez si è lasciata andare a racconti dettagliati sul tradimento che avrebbe subito da parte di Imma Battaglia con Eva Grimaldi, Pago ha reso pubbliche quelle che sarebbero le intenzioni della ex Serena Enardu sul loro rapporto.

Pago parla di Serena al GF: lei lo guarda da uno schermo

Il confronto che Serena Enardu ha chiesto di poter avere con Pago nella Casa del Grande Fratello Vip, avrebbe dei fini sentimentali: questo almeno è quello che ha appena sostenuto il sardo davanti alle telecamere durante una chiacchierata con Paola Di Benedetto.

All'influencer che gli ha chiesto in che rapporti è oggi con l'ex fidanzata, il cantante ha risposto che sta pian piano metabolizzando quello che è accaduto a Temptation Island Vip, il reality che ha causato la rottura definitiva con l'ex tronista di Uomini e Donne.

In merito all'ultimo incontro che c'è stato tra loro a Natale, l'inquilino ha detto: "Sono andato a trovare il figlio, a cui voglio un mondo di bene. Ho vissuto con lui per sette anni, siamo tanto legati".

Mentre Pago pronunciava queste parole, Serena lo stava guardano da un'altra zona della Casa, dove vivrà fino a domani sera: nel corso della seconda puntata del GF, infatti, la cagliaritana conoscerà il risultato del televoto che è stato aperto ieri sulla possibilità che le hanno dato gli autori di vivere per una settimana con l'ex, per provare a chiarire con lui una volta per tutte.

Pago ignaro del possibile incontro con Serena

Sempre mentre chiacchierava con Paola, Pago si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sono destinate a far discutere: il cantante, infatti, ha reso pubblici quelli che sarebbero gli attuali sentimenti che la Enardu proverebbe nei suoi confronti.

"Ora le manco tanto e vorrebbe anche tornare insieme. Dice di essere ancora innamorata di me", ha detto il concorrente del Grande Fratello Vip questo pomeriggio davanti alle telecamere.

Serena non ha proferito parola su questo argomento, segno che un fondo di verità nelle affermazioni del suo ex c'è eccome. La domanda che si stanno ponendo i fan del reality è: la donna intende davvero tornare a fare coppia con l'uomo che ha lasciato malamente a Temptation Island Vip perché si era resa conto di non provare più nulla per lui?

Il sospetto che dietro a questo tentativo di riavvicinamento della tronista ci sia una sua voglia di visibilità, è sorto in parecchi telespettatori: anche Pupo nel corso della prima diretta si è detto piuttosto scettico sull'amore che Serena sostiene di provare per Pago e sulle cose che oggi vorrebbe dirgli, ma che non gli ha detto quando si sono visti lontano dalle telecamere.