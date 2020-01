Stasera, mercoledì 8 gennaio, debutterà su Canale 5 la quarta edizione Vip del Grande Fratello: tutti e 19 i concorrenti del reality, si sono raccontati sulle pagine di "Chi" prima dell'ingresso nella Casa, confidando paure e speranze in merito all'esperienza che stanno per intraprendere. Paola Di Benedetto, ad esempio, ha confermato di essere fidanzatissima ed ha avvisato i più scettici che il suo rapporto con Federico Rossi è più solido che mai. Pago, invece, ha confessato di provare ancora qualcosa per Serena Enardu, la donna che lo ha lasciato al termine di Temptation Island.

Le parole di Paola sul fidanzato e Francesco Monte

Paola Di Benedetto sta per partecipare al secondo reality nel giro di pochi anni: tra poco, infatti, la bella influencer entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip e cercherà di farsi conoscere ancora meglio dal pubblico televisivo.

Intervistata dalla rivista di Gossip "Chi" a pochi giorni dall'inizio di questa nuova avventura davanti alle telecamere, la ragazza si è lasciata andare ad interessanti dichiarazioni sopratutto sulla sua vita sentimentale.

A chi pensa che il reality Mediaset possa nuocere in qualche modo alla sua storia d'amore con Federico Rossi (componente dell'apprezzato duo Benji&Fede), la giovane ha fatto sapere: "Chi si aspetta una nostra rottura, rimarrà deluso".

In merito al flirt che ha vissuto con Francesco Monte all'Isola dei Famosi, infine, Paola ha detto: "Lì mi sono infilata in una dinamica di coppia che non ripeterei, al GF vorrei che la gente conoscesse la vera me".

Le dichiarazioni di Pago sulla ex Enardu

Anche Pacifico Settembre, in arte Pago, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sulla sua sfera amorosa. Al giornalista di "Chi" che gli ha domandato se potrebbe mai innamorarsi tra le mura della Casa più spiata d'Italia, il cantante ha risposto: "Potrebbe accadere sia dentro che fuori, sono single".

Il sardo è stato al centro del gossip nei mesi scorsi per la sua partecipazione ad un altro reality di Canale 5: Temptation Island Vip 2. È proprio al termine del viaggio nei sentimenti raccontato da Alessia Marcuzzi, infatti, che l'uomo ha preso la difficile e sofferta decisione di mettere un punto alla lunga relazione con Serena Enardu, sua compagna da quasi 7 anni.

A chi oggi gli chiede se potrebbe mai esserci in futuro un riavvicinamento sentimentale con la donna che non ha mai smesso di amare, Pago fa sapere: "La mia vita è stata segnata dalla frase di Franco Califano- Non escludo il ritorno".

Il concorrente del GF Vip, inoltre, ha confermato sì di essere single ma che il suo cuore non è ancora del tutto pronto ad ospitare un nuovo amore: "Dire che ce l'ho libero, è un'altra cosa".