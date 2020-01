“Sono stata tradita da Imma”. Ad accendere le prima scintille e il primo ‘catfight’ social del GF Vip 4 ci ha pensato Licia Nunez. L’attrice pugliese ha varcato la porta rossa in tarda serata e, nel corso del video di presentazione, ha parlato della sua love story con Imma Battaglia. Facendo riferimento all’attivista del movimento Lgbt, la trentanovenne ha precisato di essersi "innamorata della persona". Una relazione che la Nunez ha deciso di troncare, come rimarcato durante il reality show di Canale 5, dopo aver scoperto il tradimento della Battaglia con Eva Grimaldi.

Affermazioni che non sono andate giù ad Imma che ha replicato all’ex via Stories: “La verità ha mille volti. Se vuoi raccontare la nostra storia raccontala tutta”. Post che è stato immediatamente condiviso dalla Grimaldi con la quale è convolata a nozze la scorsa primavera. A difesa dell’attivista si è schierata anche Vladimir Luxuria: “Trovo scorretto il modo con il quale Licia ha dipinto Imma”.

Imma Battaglia risponde a Licia Nunez dopo le dichiarazioni al Grande Fratello Vip 4

Ieri, mercoledì 8 gennaio, è partita ufficialmente la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso della prima puntata Alfonso Signorini ha presentato parzialmente il cast del reality show di Canale 5. Quasi in chiusura di serata è arrivato il turno di Lucia Del Curatolo, conosciuta dal grande pubblico con lo pseudonimo di Licia Nunez. L’ex modella ha conquistato la ribalta recitando il ruolo della ‘cattiva’ nelle fiction Vivere, dove interpretava Barbara Ponti, e ‘Le tre di rose di Eva’ dove si è fatta apprezzare nei panni di Elena Monforte.

La trentanovenne è stata protagonista anche di numerose trasmissioni televisive ed ha partecipato alla quinta edizione di Ballando con le stelle nel 2009. Nel corso del video di presentazione si è soffermata sulla love story con Imma Battaglia: “Ho avuto una relazione di 7 anni con lei e spesso mi chiedono se mi piacciono le donne ma io mi sono innamorata della persona”.

Vladimir Luxuria contro l'attrice pugliese: 'Non so se le convenga raccontare tutto'

Licia ha precisato che la love story con l’attivista Lgbt è terminata nel dicembre del 2010: “Ho scoperto il suo tradimento con Eva Grimaldi che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo 7 anni anni di storia vedere la persona che hai amato con un’altra persona. L’amore si trasforma ma resta” - ha affermato l’attrice prima di puntualizzare che è legata sentimentalmente ad un’altra donna. “Da circa due anni ho una compagnia che si chiama Barbara che è la persona che più mi sta invogliando in questa avventura nonostante la sua gelosia” - ha dichiarato l’ex modella sottolineando di essere consapevole che la sua relazione con una donna possa provocare dei pregiudizi: “Ma a questo un punto un chi se ne frega lo mettiamo?”

Le esternazioni di Licia Nunez non sono passate inosservate.

Imma Battaglia ha pubblicato una Storia su Instagram in cui invitava l’ex a raccontare “tutta la storia” mentre su Twitter Vladimir Luxuria ha parlato di comportamento scorretto: “Non so se le convenga raccontare tutto, Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. A volte la verità è scomoda per qualcuno”.