La presenza di Serena Enardu nelle prime due puntate del Grande Fratello Vip, continua a far discutere: anche all'interno della Casa si è commentato il tentativo della sarda di riavvicinarsi a Pago attraverso il reality, avendo la chance di restare con lui per una settimana davanti alle telecamere. Salvo Veneziano, in particolare, ha espresso un parere molto duro sull'ex tronista di Uomini e Donne: dopo averla vista a Temptation Island Vip, infatti, il gieffino si è fatto una brutta idea dell'influencer e non ha avuto remore nel renderla pubblica.

Salvo contro Serena: 'Pago non dovrebbe perdonarla'

Nel primo pomeriggio di sabato 11 gennaio, nella Casa del GF Vip si è parlato ampiamente di quello che è successo la sera precedente in diretta: ad animare le discussioni dei concorrenti del 'privè', però, è stato in particolar modo l'incontro tra Serena Enardu e Pago. Gli ex gieffini che si stanno rimettendo in gioco per provare a rivivere l'avventura da inquilini del reality Mediaset, si sono lasciati andare a riflessioni e pareri piuttosto netti soprattutto nei confronti dell'ex compagna del cantante.

Salvo Veneziano, che è stato spettatore dell'ultima edizione di Temptation Island Vip, si è espresso chiaramente a favore del sardo e contro colei che l'ha lasciato dopo 7 anni davanti alle telecamere. "Lì lei si è comportata molto male. Di lui ho stima e si vede che è innamorato, ma credo che non dovrebbe perdonarla", ha tuonato il pizzaiolo davanti agli altri che erano tutti d'accordo con lui. Il siciliano ha aggiunto: "Lui è ingenuo, lei una serpe. L'ha sput... davanti a milioni di persone, ma che donna sei? Mi ha fatto schifo".

Le prime parole di Serena dopo il faccia a faccia con Pago

Anche la Enardu in queste ore si è esposta per commentare quello che è successo nelle prime due puntate del Grande Fratello Vip. In attesa di rientrare nella sua Sardegna, stamattina Serena ha usato Instagram per informare i suoi fan delle sensazioni che ha provato e delle speranze che ripone nell'ex compagno.

"Ho pianto tanto, tutta la notte. Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per me, ma sono certa di averla fatta per noi", ha scritto l'ex tronista di U&D sotto ad una sua foto scattata all'aeroporto l'11 gennaio.

Dopo aver ringraziato tutte quelle persone che si sono schierate dalla sua parte, quindi a favore del ritorno di fiamma tra lei e Pago, la sarda non ha voluto aggiungere altro, accettando in silenzio il parere negativo che il pubblico ha espresso sulla sua permanenza di una settimana nella Casa. Se i due ex di Temptation Island Vip torneranno ufficialmente insieme oppure no, lo si saprà soltanto dopo che il cantante terminerà l'esperienza nel reality di Canale 5.