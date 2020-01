La puntata di mercoledì 15 gennaio de Il Paradiso delle signore sarà incentrata su diversi argomenti. Tra questi, quelli di maggiore interesse riguarderanno Federico, il quale andrà al grande magazzino e farà la conoscenza di Marcello. Altro avvenimento importante sarà il duro sfogo di Ludovica contro Adelaide per aver pubblicamente offeso sua madre Flavia.

Inoltre, Roberta deciderà di sfogarsi con Clelia Calligaris e le racconterà tutta la verità circa le condizioni di salute di Federico. Il ragazzo, infatti, a seguito dell'incidente avuto, potrebbe non tornare a camminare mai più.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Federico incontra Marcello

Le trame del Paradiso delle signore sono sempre molto avvincenti. Per quanto riguarda la puntata di metà settimana, quella di mercoledì 15 gennaio, vedremo che al centro dell'attenzione ci sarà, ancora una volta Federico. Il giovane ha da poco appreso, per errore, la verità sulla sua salute anche se non dirà nulla ancora alla sua famiglia. Il ragazzo, però, manifesterà la sua volontà ai suoi genitori, ovvero quella di andare al grande magazzino per poter incontrare tutti i suoi amici e conoscenti.

Silvia e Luciano non si mostreranno tanto d'accordo con tale decisione, tuttavia, saranno costretti ad accettare perché il ragazzo sarà fermo nella sua decisione.

Nel momento in cui giungerà nello shopping center, Federico sarà accolto dall'affetto di tutti i presenti, ma non solo. In tale occasione, infatti, farà la conoscenza di Marcello, l'amante della sua fidanzata Roberta. Il ragazzo, naturalmente, non è a conoscenza della verità, pertanto si comporterà come se nulla fosse.

Spoiler 15 gennaio: lite tra Ludovica e Adelaide

Roberta, nel frattempo, devastata dai sensi di colpa, deciderà di confidare a Clelia la verità sulle condizioni di salute del suo fidanzato. La Calligaris, una volta appresa la situazione, non esiterà a mostrare a Luciano tutto il suo disappunto per non averla informata di quanto stesse accadendo a suo figlio.

Ad ogni modo, su di un altro versante vedremo che Ludovica si scaglierà duramente contro Adelaide. Quest'ultima ha sbugiardato pubblicamente Flavia e Umberto portando alla luce la loro relazione segreta. Per tale ragione, la fidanzata di Riccardo diventerà una furia contro la contessa.

Adelaide, però, non si mostrerà affatto pentita delle sue azioni, per questo deciderà di non scusarsi con la sua rivale. Achille Ravasi, nel frattempo, consiglierà a Flavia di vendicarsi contro il potente imprenditore e la donna si lascerà persuadere. Anche Marta e Riccardo, infine, si mostreranno molto indignati con loro padre per la relazione clandestina con Flavia.