Dopo l'arrivo a sorpresa di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip 4, che desiderava poter chiarire i suoi sentimenti nei confronti di Pago, adesso anche un'altra ex del cantautore si è fatta viva, affermando di nutrire anche lei dei forti sentimenti ma di natura non passionale. Si tratta di Miriana Trevisan, che fu moglie di Pacifico Settembre ed è la madre dell'unico figlio del concorrente del reality. La show-girl ha cercato di mettere a tacere le voci di un possibile ritorno di fiamma con Pago, non senza specificare che possono esserci diverse forme d'amore.

Miriana Trevisan su Pago: 'Amore fraterno'

Mentre Serena, per volere del pubblico che si è espresso mediante televoto non ha avuto la possibilità di restare una settimana nella casa del Grande Fratello Vip accanto a Pago, del quale si è detta ancora innamorata, un 'altra donna del passato del cantautore si è fatta avanti, ma con uno spirito ben diverso. Miriana Trevisan, che si è fatta conoscere dal grande pubblico in qualità di ragazza di Non è la Rai, è stata la moglie di Pago e a lui ha donato il figlio Nicola.

Finito il matrimonio tra la showgirl e Pacifico, tra i due è rimasta molta stima ed affetto, tanto che dopo la rottura tra Serena e il cantante a Temptation Island Vip, la Trevisan aveva usato parole di conforto per il suo ex tali da far credere ad un possibile ritorno di fiamma.

Dopo il confronto in diretta tv al GF Vip tra Pago e Serena, i fan di Miriana sono tornati all'attacco chiedendo se potesse essere possibile vederla di nuovo al fianco del cantante. ''Esiste un'altra forma autentica d'amore... quella fraterna'', ha dichiarato la Trevisan, mettendo a tacere ogni pettegolezzo e cercando di defilarsi da quello che potrebbe divenire un triangolo amoroso al quale evidentemente non è interessata.

Serena nel mirino del web

Frattanto, Serena continua ad essere nel mirino del web: se c'è chi la sostiene, non sono pochi coloro i quali non hanno trovato opportuno il suo arrivo al GF Vip.

Pago stesso, pur dicendo innamorato dell'imprenditrice sarda, avrebbe preferito non vederla in casa, luogo in cui vuole ritrovare se stesso. Anche gli altri inquilini della casa sono rimasti perplessi nel vedere la Enardu, ma chi ha usato parole molto dure è stato Salvo Veneziano. Il concorrente della prima edizione del GF e della corrente edizione ha affermato di non aver gradito il comportamento di Serena, che avrebbe dovuto cercare Pago, se realmente innamorata, lontana dalle telecamere.

Chissà se la produzione del Grande Fratello permetterà a Serena e Pago di incontrarsi di nuovo durante il reality; per il momento ,il cantautore dovrà fare un po' di 'strada' da solo cercando di capire cosa realmente vuole. Una cosa è certa: Pacifico può contare sull'amore di tante donne e tra di esse anche Miriana che, in questa circostanza, con il suo modo di fare sta raccogliendo consensi sul web.

Ma le frecciatine della showgirl non sono passate inosservate. ''Il cuore e la mente, che grande enigma. (Luci della ribalta)'', ha scritto la Trevisan facendo tra le righe riferimento al ritrovato amore della Enardu per Pago. E dire che il GF ha preso il via meno di una settimana fa.