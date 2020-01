Aveva detto, solo qualche giorno fa, che essendo emotiva voleva vedere il suo ex entrare nella casa più spiata d'Italia per dare la sua opinione al riguardo e così è stato: è giunta piccata la reazione di Sonia Pattarino dopo che Ivan Gonzalez è diventato un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4. Il giovane spagnolo è entrato in un modo che verrà ricordato: in piscina a fare un bagno con un costume che metteva in mostra un fisico statuario, l'ex tronista di Uomini e Donne è stato accolto da Rita Rusic.

A lasciare Sonia perplessa, però, è stata una frase di Ivan il quale ha ammesso di non aver mai scelto le donne, ma queste ultime hanno sempre scelto lui.

Ivan: 'Non ho ancora scelto nessuno'

Chi segue Uomini e Donne non potrà essere rimasto indifferente di fronte alla frase di Ivan che, non appena entrato in casa, ha detto che ai tempi di Temptation Island era stata Valeria Marini a corteggiare lui e non viceversa, ma soprattutto che si è sempre ritrovato ad essere preda delle donne. ''Nella mia vita sono sempre stato abituato così con le donne, hanno sempre scelto me ma io non ho ancora scelto nessuno'', ha commentato Ivan facendo riferimento al suo modo di relazionarsi con le ragazze.

E la scelta con tanto di festa al Castello alla fine del suo percorso a Uomini e Donne? In quell'occasione, dopo l'addio di Natalia Paragoni, ad oggi felicemente fidanzata con Andrea Zelletta, è stato Gonzalez a chiedere a Sonia di diventare la sua fidanzata, scegliendola di fatto. Chiaro che la reazione della Pattarino, che ha seguito la seconda puntata del GF Vip, non poteva tardare ad arrivare. Sui social, con una Instagram Story, Sonia ha ripostato il video della sua scelta e ha scritto un commento alquanto velenoso.

Il commento piccato di Sonia sui social

'Le donne l'hanno sempre scelto, ma lui non ha mai scelto nessuno... Questo è Ivan Gonzalez'': questa è stata la frecciatina di Sonia al suo ex e già il pubblico si chiede se dopo il confronto tra Serena Enardu e Pago ci sarà modo anche per la Pattarino di parlare con il concorrente del reality.

Ciò che pare evidente è che l'ex corteggiatrice non ha intenzione di far passare inosservata quella che fu poco meno di un anno fa la scelta di Ivan.

Le parole dello spagnolo non sono passate inosservate e il popolo del web ha subito commentato, come l'ex fidanzata: in molti non hanno apprezzato, ritenendo una mancanza di rispetto quella avuta da Gonzalez nei confronto di una donna con cui è stato fidanzato fino alla scorsa estate. Adesso non resta che osservare il comportamento di Ivan all'interno della casa: parlerà della sua ex o non farà mai riferimento al suo passato amoroso? Il day time e le dirette daranno le risposte necessarie.