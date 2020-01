La presunta sparizione di Luigi Mario Favoloso sta assumendo risvolti ancora più drammatici: nel tardo pomeriggio di domenica 12 gennaio, Nina Moric ha rilasciato un'intervista esclusiva a Barbara D'Urso, raccontando cose inedite sulla storia d'amore finita col napoletano. La modella ha reso pubblici i tanti atti di violenza, sia fisica che psicologica, che il suo ex le avrebbe fatto in questi anni. Poco prima di Natale, inoltre, pare che anche Carlos Maria Corona sia stato aggredito dal compagno della madre.

La Moric in lacrime su Canale 5: 'Con Luigi è finita per sempre'

A 15 giorni esatti dalla sparizione di Luigi Mario Favoloso, la ex Nina Moric ha deciso di esporsi in televisione per raccontare la sua versione dei fatti su questa storia che è sulla bocca di tutti i media. La croata, intervenuta questo pomeriggio a "Domenica Live", ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sull'ex, dichiarazioni che sicuramente faranno rumore. La modella, con la voce tremante e le lacrime agli occhi, ha detto che l'ultima volta che ha visto il napoletano è stato il 19 dicembre: quel giorno, stando al suo dettagliato racconto, l'ex gieffino l'avrebbe aggredita perché era convinto di essere stato tradito.

"Ho subito violenze fisiche e psicologiche più volte", ha tuonato Nina lasciando Barbara D'Urso senza parole. La donna ha sostenuto di essere stata picchiata in varie occasioni dall'ex compagno, ma di essergli rimasta accanto per tanti anni per amore e con la speranza che lui potesse cambiare.

Nina sulla scomparsa dell'ex: 'È tutta una farsa, ha una mente diabolica'

La confessione della Moric su Canale 5 è diventata ancor più spiazzante quando la stessa ha riportato un altro episodio che l'ha spinta a lasciare definitivamente Favoloso poco prima di Natale. "Lui ha aggredito anche mio figlio Carlos", ha detto Nina piangendo nel corso del suo toccante intervento a "Domenica Live".

Pare che Luigi si sia lasciato prendere dalla rabbia, arrivando a mettere le mani addosso all'adolescente nato dall'amore tra la sua ex fidanzata e Fabrizio Corona: il ragazzino, che al compagno della madre ha sempre voluto bene, l'avrebbe subito perdonato per quell'atto di violenza ingiustificata.

La showgirl ha parlato anche della presunta scomparsa di Favoloso, che da circa 15 giorni non si fa vivo né con i parenti né con gli amici stretti. La croata ha detto di non credere affatto che il napoletano possa essere in pericolo, anzi che sarebbe tutta una farsa premeditata per tenere alta l'attenzione dei media su di lui dopo la parentesi al Grande Fratello dello scorso anno. La Moric ha confermato di essere in ottimi rapporti con Corona, che è molto arrabbiato per tutto quello che Luigi Mario avrebbe fatto a lei (che sarebbe stata anche minacciata dall'ex fidanzato pochi giorni fa) ma soprattutto al figlio Carlos.