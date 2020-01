Continua il viaggio introspettivo di Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il cantautore, che nella puntata di venerdì 17 ha ricevuto la visita dell'ex moglie Miriana Trevisan, continua a pensare a Serena Enardu. Il concorrente del reality si è confidato con Fernanda Lessa e non ha nascosto i suoi sentimenti nei confronti della bella imprenditrice sarda, ma al contempo non sa ancora quale sia la strada giusta da intraprendere una volta che uscirà dalla casa più spiata d'Italia. Pago ha sofferto tanto ed è ha acquisito la consapevolezza che non vuole passare il suo tempo a ripensare ai momenti brutti.

Pago: 'Amo ancora Serena'

Pago si è confrontato con Fernanda Lessa: l'argomento di discussione è stato Serena Enardu. La visita dell'ex tronista di Uomini e Donne ha sconvolto il cantautore, che ha voluto fortemente far parte del reality per poter pensare a se stesso allontanandosi in qualche modo da tutto e tutti. Pago non ha mai negato di essere "innamorato pazzo" della sua ex, nonostante quello che è successo all'interno di Temptation Island Vip, ma non sa ancora se è il caso di dare retta al suo cuore che lo spinge verso Serena o alla sua testa che invece gli dice di non tornare sui suoi passi.

"Lei è venuta qua perché era già un po' di tempo che cercava un riavvicinamento e io ho fatto fatica ad allontanarla perché la amo ancora", ha ammesso con molta schiettezza Pago. Il cantante ha spiegato poi alla sua interlocutrice che il comportamento di Serena a Temptation Island Vip era legato a una relazione che andava già male da tempo, in cui la Enardu riusciva a vedere solo il brutto. In ogni caso l'esperienza estiva è servita a entrambi, a detta di Pago: quando qualcosa non va non serve nascondersi, ma bisogna parlare e affrontare ogni tipo di difficoltà.

Pago pronto a ricominciare: 'Voglio pensare a me'

Nonostante Pago sia assolutamente certo dei sentimenti che prova per la sua ex fidanzata, la quale a sua volta ricambia, non sa se potrà mai tornare con lei. "Non so se sto bene da solo o se voglio ricominciare da zero", ha proseguito Pago parlando con Fernanda. Il concorrente del reality ha espresso la sua paura di dover affrontare un rapporto che non faceva bene a entrambi, visto che il dolore che ha dovuto sopportare dopo la rottura non è stato poco.

"Ho sofferto troppo e ora voglio pensare a me", ha poi continuato Pago, il quale pare intenzionato a superare una volta per tutte questo momento difficile della sua vita. Come prenderà Serena queste considerazioni? Se da un lato, infatti, Pago ha affermato di avere dei sentimenti forti nei confronti della sua ex, ciò che risulta chiaro dalle sue parole è che adesso desidera mettersi al primo posto.

Pago ha paragonato, nel suo discorso con Fernanda, il rapporto con l'ex tronista a un "bicchiere rotto": bisognerà capire se avrà voglia di rimettere insieme i pezzi o se preferirà buttarsi tutto alle spalle. La prossima diretta del GF vip è prevista per stasera, lunedì 20 gennaio: non è escluso che Alfonso Signorini non chiami di nuovo in causa il cantante per poter spiegare meglio al pubblico la sua posizione.