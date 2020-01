Miriana Trevisan è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa all'ex marito Pago durante la puntata di venerdì 17 gennaio. E' stato un momento molto commovente, in quanto l'ex ragazza di Non è la Rai ha dimostrato di tenere ancora molto al padre di suo figlio.

Dopo aver raccontato gli ultimi istanti di vita del padre del cantautore, per mettere al corrente tutti i concorrenti del reality del grande dolore che Pago si porta dietro, Miriana inaspettatamente ha dato al concorrente un consiglio sulla sua situazione sentimentale con Serena.

Secondo la Trevisan, se è ancora innamorato deve dare retta solo al suo cuore, infischiandosene di tutti e tutto.

Miriana fa una sorpresa a Pago

Alfonso Signorini, durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 17 gennaio, ha invitato Pago a raggiungere il confessionale: il cantante ha potuto visionare un video messaggio che Miriana gli ha inviato. Sono state parole rassicuranti quelle che la Tevisan ha rivolto a Pago, invitandolo a stare tranquillo e raccontando di come il figlio Nicola lo segua sempre, divertendosi quando lo vede giocare.

Miriana, però, ha concluso affermando di avere ancora molto da dire, ma lasciando in sospeso il suo messaggio. Rientrato nella stanza in cui i concorrenti del GF Vip si riuniscono, Pago e tutti gli altri sono stati bloccati dal freeze: Miriana ha fatto il suo ingresso e visibilmente emozionata ha raccontato tutti i dettagli degli ultimi istanti di vita del padre di Pago. Mentre il cantante piangeva, ricordando quel momento triste, la Trevisan lo ha invitato a farsi conoscere bene dai suoi compagni di avventura e da chi lo segue da casa, perché questa è l'occasione gusta per farlo.

Miriana spinge il suo ex a seguire il cuore

Così, Signorini ha 'sbloccato' Pago che è corso ad abbracciare la sua ex moglie, dimostrando come il rispetto possa restare, così come l'amore declinato in un'altra forma anche dopo la fine di un matrimonio. Dopo aver parlato un po' del figlio, prima di uscire dalla casa, Miriana ha voluto dare un consiglio a Pago proprio riguardo Serena. 'Per quanto riguarda l'amore ti dico quello che penso', ha detto invitando l'ex marito a non dare retta ai commenti degli estranei ma solo a ciò che gli dice il cuore.

'La ami? Torna da lei', ha concluso Miriana parlando della travagliata storia d'amore che Pago ha recentemente vissuto con Serena Enardu.

Il pubblico - apprezzando molto il modo con cui Miriana si è rapportata al cantante - è esploso in un applauso e di certo anche Serena da casa avrà apprezzato questo pensiero. Infine, dopo un abbraccio, Miriana ha lasciato la casa.

Serena risponderà a Miriana?

Adesso molti telespettatori si domandano se Serena replicherà sui social alla visita di Miriana a Pago, se si rivolgerà alla donna e in quali termini lo farà.

Nel frattempo Pago ha riferito al conduttore del GF Vip Alfonso Signorini che sta pensando al suo percorso dentro la casa, concentrandosi su sé stesso. Durante la prossime giornate del reality si saprà qualcosa di più.