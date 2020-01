Serena Enardu è la protagonista del Gossip che ruota intorno al Grande Fratello Vip 4: pur non essendo una concorrente del reality, il suo ingresso nella casa avvenuto durante la puntata di venerdì 10 gennaio per incontrare Pago fa ancora discutere. Se c'è chi, come Giovanni Conversano, l'accusa di essere alla ricerca di visibilità e non realmente interessata al cantautore, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornata sui social per chiarire la sua posizione. Serena ha affermato che la sua intenzione era quella di chiedere scusa in modo pubblico a Pago e non quella di mettersi in mostra.

Serena si difende sui social

Serena senza freni sui social: la Enardu ha scelto il suo profilo Instagram per esprimersi su quanto sta accadendo intorno alla sua persona. Dopo il confronto diretto con Pago, l'imprenditrice sarda più volte ha chiarito il suo pensiero, cercando di trasmettere ai suoi follower le intenzioni che l'hanno animata e l'hanno portata ad accettare la proposta di Alfonso Signorini di entrare in casa e ammettere i suoi sentimenti. 'Chiedergli scusa pubblicamente, dopo che l'ho umiliato pubblicamente è per me un gesto in più', ha esordito Serena in una Instagram Story parlando di Pago.

'Non ho bisogno di visibilità, ce l'ho già', ha tuonato la Enardu con una frase che suona come una risposta alle accuse che Giovanni Conversano le ha rivolto a Pomeriggio 5. Serena ha specificato che ha voluto far capire a Pago quanto è importante per lei. Inoltre, la sarda ha ricordato anche il percorso a Temptation Island Vip, aggiungendo che dopo il percorso nel reality dei sentimenti entrambi sono profondamente cambiati e se il cantautore la perdonerà potranno cominciare una vita diversa.

Serena Enardu e il rapporto con Pago: 'Non c'era l'umiltà'

'Nella nostra storia non c'era l'umiltà di dirsi le cose', ha proseguito Serena, la quale ha spiegato anche di aver scoperto alcuni aspetti del carattere di Pago proprio mentre lo osservava i primi giorni al Grande Fratello Vip. Spesso per non ferirsi a vicenda, i due non dialogavano: la presa consapevolezza di questi errori l'ha portata a cambiare.

Non è tutto, perché Serena ha anche spiegato di essere felice per come è andato il televoto. L'ex tronista non voleva entrare nella casa, poiché per lei la cosa più importante era dichiarare i suoi sentimenti. 'La convivenza con le altre persone non avrebbe avuto senso', ha affermato la Enardu.

La missione di Serena al GF Vip 4

In fin dei conti, dalle parole di Serena pare proprio che la seppur brevissima permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4 sia stata sufficiente per portare a termine la missione che lei si era prefissata. Adesso Pago sa cosa lei prova veramente: ora sta al concorrente del GF capire, come ha detto durante il suo confronto con la ex, se far prevalere la ragione o il cuore. I sentimenti sono stati dichiarati da parte di entrambi i membri della ex coppia: solo il tempo potrà stabilire se ci sarà per loro un'altra possibilità.