Serena Enardu è molto presente sui social: era inevitabile che, dopo il commovente incontro di Miriana Trevisan e Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip, gli internauti non le chiedessero un'opinione al riguardo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha attivato la modalità domande sul suo profilo Instagram, ma prima di rispondere alle curiosità di chi la segue ha precisato di non voler parlare di 'altre persone'. Il riferimento è chiaramente rivolto a Miriana. I fan a suo dire non hanno rispettato la richiesta ma Serena è rimasta fedele a se stessa parlando solo di lei e del suo rapporto con Pago.

Serena: 'Ho un brutto vizio'

Da quando Serena è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e ha parlato dei suoi sentimenti con Pago appare molto più tranquilla: chi la segue sui social ha notato questo cambiamento in positivo. La Enardu, dopo la diretta di venerdì 17 gennaio del reality, ha chiesto ai suoi follower di cosa volessero parlare.L'argomento non poteva non cadere sulla sorpresa che Miriana ha fatto al cantautore, ma prima di avere un colloquio virtuale con gli internauti, la Enardu ha fatto una precisazione.

'Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza', ha detto Serena cercando di bloccare la raffica di domande che le sono arrivate su Miriana e Pago. La Enardu, poi, ha continuato affermando che può parlare della sua relazione con il cantautore perché ai tempi di Temptation Island Vip hanno deciso insieme di rendere pubbliche le dinamiche della loro relazione, ma per il resto preferisce restare in silenzio.

'Sinceramente non mi interessa parlare. Non mi piace e non mi faccio neanche un'idea', ha cercato di tagliare corto l'ex tronista.

Serena e le domande sui social

Mentre Miriana nel suo colloquio con Pago ha parlato di lei ma in modo positivo, invitando il suo ex marito a dare un'altra chance alla sua storia d'amore se ancora prova dei sentimenti nei confronti di Serena, quest'ultima al contrario non vuole nominare Miriana, preferendo che ognuno vada per la propria strada.

Le domande sulla Trevisan, nome che non è stato fatto in modo diretto da Serena, sono continuate ad arrivare. In ogni caso, l'unica curiosità a cui la Enardu ha dato una risposta è quella di un utente che ha chiesto se provasse gelosia per l'ex moglie dell'uomo di cui dice di essere innamorata.

Serena in attesa della decisione di Pago

Serena ha affermato di non essere gelosa, anche perché il matrimonio di Pago e Serena è finito molti anni fa e loro sono e resteranno sempre uniti dalla presenza del figlio Nicola.

Per il resto, Serena, che è stata accusata di cercare visibilità da Giovanni Conversano, ha risposto alle domande che la riguardavano in prima persona e che non erano strettamente legate a Pago. L'imprenditrice sarda appare più rilassata e anche soddisfatta del modo in cui Pago sta vivendo al sua esperienza la GF Vip, in attesa di scoprire se il cantante sarà disposto a dare un'altra possibilità alla loro storia.