Mancano due giorni al ritorno in tv del Grande Fratello Vip: mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio andranno in onda i primi appuntamenti in diretta con il reality condotto da Alfonso Signorini. Le anticipazioni che trapelano su queste due eccezionali serate informano il pubblico che i 4 ex gieffini che sono stati inseriti nel cast ufficiale non entreranno tutti nella Casa: sarà il televoto a decidere le due "vecchie glorie" alle quali dare una seconda chance. I concorrenti, inoltre, avranno a che fare con due stanze speciali: il tugurio e una arredata in stile anni 80.

Le novità del GF di Signorini

A due giorni dal debutto su Canale 5 del Grande Fratello Vip sono state rese pubbliche alcune dinamiche che accadranno tra mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio. Se il cast sembra essere al completo (ad oggi, sono 19 i concorrenti ufficializzati) è sulle dinamiche del gioco che ancora si sa poco.

Pare, ad esempio, che le "vecchie glorie" che sono state selezionate dagli autori non entreranno tutte nella Casa: le anticipazioni fanno sapere che soltanto due tra Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia diventeranno inquilini ufficiali e a deciderlo sarà il pubblico da casa.

Durante la prima puntata sarà aperto un televoto tra i quattro ex gieffini e, due giorni dopo, sarà svelata l'identità di coloro che varcheranno la porta rossa ed entreranno a far parte del gruppo (fino a quel momento, i 4 dovrebbero vivere in un ambiente vicino Cinecittà, messo su per l'occasione).

Torna il tugurio e una stanza ispirata a 'Il Collegio'

Altre due anticipazioni che sono state date dagli addetti ai lavori su quello che accadrà l'8 e il 10 gennaio, riguardano gli ambienti nei quali conviveranno tutti i protagonisti del cast del GF Vip. Rita Rusic, Pago e gli altri dovranno districarsi sia tra la mura della "classica" casa di Cinecittà, che in due stanze nuove. Dopo qualche edizione in cui lo si è sostituito con un lido oppure con una stazione, torna il temutissimo tugurio: i concorrenti che non rispetteranno le regole o che saranno eletti i peggiori della settimana, potrebbero essere puniti con un soggiorno forzato in questo posto non proprio pulito e confortevole.

Un'altra stanza che è stata allestita per la nuova edizione del reality è quella ispirata agli anni 80: forse rifacendosi al successo che ha avuto l'ultima edizione del "Il Collegio", gli autori del Grande Fratello hanno costruito un ambiente nel quale, chiunque vi soggiorni, dovrà comportarsi come se vivesse in quell'epoca (abbigliamento e oggettistica compresi). L'appuntamento con la prima puntata del format condotto da Alfonso Signorini è per mercoledì 8 gennaio.