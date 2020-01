Inizia stasera, mercoledì 8 gennaio, la quarta edizione Vip del Grande Fratello: Alfonso Signorini, al debutto nel ruolo di presentatore del reality, ha commentato sulle pagine di "Chi" sia i 19 concorrenti che gli opinionisti che ha scelto. Al suo settimanale di Gossip, inoltre, il direttore ha confermato l'iniziale intenzione di arruolare Giulia De Lellis come commentatrice del format: l'influencer aveva anche accettato, ma alla fine è stata Wanda Nara a spuntarla per una serie di motivi.

Alfonso conferma: 'Volevo Giulia e uno scrittore come opinionisti'

Le possibilità di vedere Giulia De Lellis nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 4 ci sono state eccome: questo almeno è quello che si evince dalle parole che ha usato Alfonso Signorini per commentare questo gossip sulle pagine del suo settimanale "Chi". Nello spiegare come mai alla fine abbia optato per Wanda Nara e Pupo, il conduttore del reality ha specificato: "Non volevo i soliti noti (come Ciacci, Luxuria e Malgioglio) ma facce nuove, per questo ho pensato a Giulia.

Con lei mi ero 'appiccicato' l'anno scorso e a novembre saremmo potuti ripartire da lì".

Quando la messa in onda del format era ancora prevista per l'autunno del 2019, dunque, l'influencer era la candidata numero uno ad affiancare il conduttore in tutte le puntate: "Avevo pensato di metterle vicino uno scrittore come Luca Bianchini, che è divertente e attento osservatore di tv". Il padrone di casa della nuova edizione del GF Vip, inoltre, ha svelato che la 23enne romana aveva anche accettato di essere una delle sue opinioniste. Poi però gli accordi non sono andati a buon fine e lui ha dovuto compiere altre scelte.

Signorini racconta i 19 concorrenti

Sulle pagine del numero di "Chi" in edicola oggi, Alfonso Signorini ha anche parlato singolarmente di tutti e 19 i concorrenti che lui e gli autori hanno selezionato per la quarta edizione Vip del Grande Fratello. Il personaggio che è stato il più difficile da convincere è la scrittrice Barbara Alberti, mentre i caratteri più forti, almeno sulla carta, sono quelli di Antonella Elia, Rita Rusic e Adriana Volpe.

Le inquiline con delle belle storie da raccontare, invece, sono Clizia Incorvaia (reduce dalla discussa separazione con Francesco Sarcina), Licia Nunez (ex dell'attuale moglie di Eva Grimaldi), Carlotta Maggiorana (che ha scelto di arrivare illibata al matrimonio) e Paola Di Benedetto (fidanzata del cantante Federico Rossi).

Ai più "vecchietti" Fabio Testi, Antonio Zequila, Michele Cucuzza e Aristide Malnati, si contrappongono dei ragazzi bellissimi che potrebbero alimentare le dinamiche amorose nella Casa: Andrea Montovoli, il modello Andrea Denver e l'ex tronista Ivan Gonzalez.