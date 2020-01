Ieri sera martedì 7 gennaio è andata in onda in prima serata su Italia 1 la prima puntata de 'La Pupa e il Secchione e viceversa'. La nuova stagione del programma televisivo parte col botto e apre la stagione dei reality Mediaset. Il nuovo format condotto dal toscano Paolo Ruffini e dall'ex pupa per eccellenza Francesca Cipriani ha ottenuto uno share del 13,8% pari a 2.564.000 milioni di telespettatori, secondo solo al film di Rai 1 'Non c'è più religione'. In particolare, sul grande debutto ha sicuramente influito la curiosità per il nuovo programma.

Il conduttore televisivo ha più volte ribadito che questa edizione rappresenta a tutti gli effetti un esperimento antropologico. Le coppie in gara sono sei e in più ci sono due secchione e due pupi. Tra questi ultimi c'è il 26enne Mariano Catanzaro che è diventato famoso grazie alla partecipazione al people show di Canale 5 'Uomini e Donne'.

La prima coppia eliminata è quella formata da Martina e Boni

Nel corso della prima puntata di ieri sera si sono formate tutte le coppie del nuovo programma tv e c'è stata anche l'eliminazione della coppia formata da Martina e Boni.

In particolare, tra le coppie in gara c'è il game designer Dario Massa che è stato scelto dalla ballerina 26enne Marina Evangelista. Invece, lo studioso di latino Giovanni De Benedetti è stato accoppiato alla 24enne romana Carlotta Cocina.

Poi, il ricercatore bolognese Raffaele Mazzoni è stato scelto dalla fotomodella capitolina Angelica Preziosi. Quest'ultima ha voluto il 30enne come partner nonostante il fatto che il ragazzo si sia fatto presentare dalla madre. E ancora abbiamo visto il campione di scacchi Andrea Santagati che è finito insieme alla 24enne Martina Di Maria. Alla modella di costumi da bagno napoletana Martina Fusco ha avuto come partner lo studente appena maggiorenne Giovanni Boni. Infine, la sesta coppia è quella formata dall'influencer di Mestre Stella Manente e l'uomo più intelligente del 2018 Lorenzo De Lauretis.

Successivamente è stata la volta dei pupi che si sono accoppiati con le secchione. La prima coppia è quella formata dall'argentina professoressa di matematica Florencia Lourdes Genna che ha scelto l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro. Invece, Maria Assunta Scalzi filologa di professione è stata accoppiata con lo stripper milanese Stefano Beacco.

Non sono mancate le polemiche sui social

Sui social non sono mancate le polemiche soprattutto per la presenza della 27enne di Mestre che durante l'ultimo gay pride di Milano rimase bloccata nel traffico del capoluogo lombardo e sbotto su Instagram con frasi ingiuriose. Successivamente, la ragazza ha chiesto scusa ma sui social non sono state dimenticate quelle gravi frasi razziste e omofobe.

Inoltre non sono mancate alcune scene trash durante le interrogazioni, tra cui una pupa che ha affermato che l'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in realtà un prete.

O ancora: 'Il nome di Garibaldi è Gennaro' e 'La Basilicata è una regione del sud che fa parte della Calabria'.